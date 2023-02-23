Остапчук з новою обраницею натякнули на весілля: колишня дружина відреагувала

Відомий телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, який після другого розлучення закрутив роман з 22-річною журналісткою, спровокував чутки про новий шлюб.

Хоча особисте життя він не коментує, здивував публікацією в Інстаграм. Разом із коханою Катериною опублікували світлини з сервіс центру «Готово», де, в тому числі укладають шлюби, навіть за добу. Закохані розмістили майже однакові фото з датою 22.02.2023 і супроводили їх сердечками.

Через це у Мережі почали ширитися чутки, ніби Остапчук знову одружився. Якщо це так, то це вже третій шлюб велелюбного шоумена.

Його колишня дружина — Христина, відреагувала на чутки, але запевнила, що не слідкує за життям Володимира та бажає йому щастя.

«Я це завжди казала і буду повторювати: я ніколи не бажала і не буду бажати нікому нічого поганого. Я знаю, багато моїх знайомих хочуть, щоб їхні екси не були щасливими, а я навпаки, бо з повагою ставлюся до усіх людей у моєму житті і точно знаю, що всі заслуговують на своє особливе. Життя продовжується, тож давайте жити його тут, а не в минулому. Я не слідкую за урочистими подіями свого колишнього, але якщо такі є, то я від душі бажаю йому щастя», — прокоментувала Христина.

Вона також офіційно підтвердила, що дійсно розійшлася з Володимиром Остапчуком.

Нагадаємо, про розлучення Володимира Остапчука стало відомо восени минулого року. Ще раніше він з Христиною почали жити окремо. Нові стосунки він не коментує. Проте його нова дівчина публікує в соцмережі світлини з його квартири.

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