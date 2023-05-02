Знаменита тенісистка і супермодель на балу Met Gala розсекретили свої вагітності

Одразу дві знаменитості скористалися своєю участю в щорічному благодійному балу Met Gala в Нью-Йорку, щоб публічно заявити про свою вагітність. Скоро стануть мамами знаменита тенісистка Серена Вільямс і супермодель Карлі Клосс.

Серена одружена з бізнесменом Алексісом Оганяном, співзасновником популярної інтернет-платформи Reddit. Вони одружилися в листопаді 2017 року в Новому Орлеані. За два місяці до весілля у пари народилася дочка Олімпія. Вагітність і пологи були складними, Серені робили кесарів розтин. Після цього Вільямс говорила, що навряд чи зможе мати ще дітей.

І ось на червоній доріжці Met Gala 41-річна Серена і Алексіс продемонстрували всім, що вони ризикнули. І скоро в їхній родині очікується поповнення.

Як з'ясувалося, чекає на другу дитину і Карлі Клосс. У 30-річної супермоделі та її чоловіка Джошуа Кушнера вже є дворічний син Леві. Малюк народився 11 березня 2021 року.

Супермодель Карлі Клосс

Нагадаємо, старший брат Джошуа Джаред Кушнер одружений з Іванкою Трамп. Тож Карлі має родинні стосунки з Дональдом Трампом.

Клосс обрала для балу чорну сукню від Loewe. І, звісно, перли як прикраси.

Раніше повідомляли про те, що відомий британський актор Деніел Редкліфф став батьком.

На фото в заголовку Серена Вільямс із чоловіком, бізнесменом Алексісом Оганяном

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram