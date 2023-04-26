Гуляє з коляскою: британський актор Деніел Редкліфф став батьком (відео)
Відомий британський актор Деніел Редкліфф став батьком. Як уже повідомляли «ФАКТИ», про вагітність подруги 33-річного виконавця ролі Гаррі Поттера західні ЗМІ заявили наприкінці березня. І ось 24 квітня щасливі батьки під час прогулянки у Нью-Йорку з дитячим візком були сфотографовані папараці. Першою новину повідомила британська газета Daily Mail.
Коляску котив Деніел. Мати немовляти 38-річна Ерін Дарк йшла поряд із великою сумкою. У руці подруга Редкліффа тримала смартфон із навушниками.
Деніел та Ерін познайомилися на зйомках фільму «Убий своїх коханих» у 2012 році. Тоді ж розпочався їхній роман. Однак зірці Гаррі Поттера вдавалося зберігати подробиці свого приватного життя в таємниці.
Жодної інформації про первістка Редкліффа поки немає. Актор не підтвердив офіційно факт народження дитини.
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