Майже повністю відкрила груди поглядам публіки: Дженніфер Лопес сяяла на балу Met Gala

В Нью-Йорку відбувся щорічний благодійний бал Met Gala. Його проводить Інститут костюма Метрополітен-музею. Багато хто по праву вважає цей захід головною подією у світі моди. Західні ЗМІ часто називають Met Gala модним «Оскаром» або модним Super Bowl.

На благодійний бал отримали запрошення близько 400 гостей. Квиток на цей захід коштує 50 тисяч доларів. Ціна на столик починається з 300 тисяч доларів! До речі, минулого року Met Gala зібрав 17,4 мільйона доларів.

Ведучими цьогорічного балу стали тенісист Роджер Федерер, співачка Дуа Ліпа, кінозірка Пенелопа Круз, письменниця і актриса Мікейла Коул і, звісно, головний редактор журналу Vogue Анна Вінтур.

За традицією було оголошено тему балу. Вона потрібна для того, щоб учасники могли заздалегідь підготуватися і вибрати відповідне вбрання. Цього разу Met Gala був присвячений пам'яті легендарного модельєра Карла Лагерфельда. Нагадаємо, законодавець моди для кількох поколінь помер 2019 року у віці 85 років. Лагерфельд створював колекції як для відомих будинків моди, наприклад, Chanel, так і для свого власного бренду. Дизайнер був відомий своєю пристрастю до чорного і білого кольорів.

Пам'ятаючи про це, Дженніфер Лопес обрала для балу ефектну сукню з нової колекції Ralph Lauren. Вбрання було просякнуте духом старого кінематографа. Більш ніж сміливе декольте ідеально поєднувалося з чорним капелюшком з вуаллю і білим клатчем. М'який шовк ніжно облягав фігуру 53-річної актриси і співачки. Доповнювали образ чорні рукавички вище ліктя.

Лопес не побоялася показати свої принади. Груди Дженніфер були майже повністю відкриті поглядам публіки.

Дженніфер Лопес на балу в ефектному туалеті від Ralph Lauren

Джей Ло з'явилася на червоній доріжці сама, без чоловіка. Схоже, Бен Аффлек дещо втомився від усіх цих модних заходів, які мають до кіно вельми віддалений стосунок.

Відомий актор і музикант Джаред Лето з'явився на червоній доріжці в котячому костюмі. У цьому хутрі йому явно було спекотно. Довго Джаред не витримав і зняв «голову», щоб мати можливість вільно дихати.

Джаред Лето в котячому костюмі

Зовсім інакше підійшов до іміджу кішки, який став одним з найпопулярніших на балу, популярний співак Lil Nas X (справжнє ім'я Монтеро Ламар Хілл). Репер прийшов на бал практично оголеним. З одягу, якщо це можна так назвати, на ньому були тільки стрінги. Усе тіло співака було вкрите срібною фарбою і перлами. Складний грим надавав йому схожості з кішкою.

Співак Lil Nas X в складному гримі

І вже, звісно, сам Бог велів постати в іміджі Шупетт (улюбленої киці Лагерфельда) американській співачці Doja Cat (справжнє ім'я Амала Ратна Занділе Дламіні). Схожість із кішкою 27-річній зірці репу надавав ефектний грим. При цьому одягнена Амала була в розкішну вечірню сукню від Schiaparelli. Вбрання було розшите 50 тисячами перлин.

Співачка Doja Cat на балу в сукні від Schiaparelli

До речі, Лагерфельд обожнював перли, саме тому багато знаменитостей використовували перлинні прикраси для балу.

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