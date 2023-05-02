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Спорт

Команда гравця збірної України, граючи з 6-ї хвилини в більшості, програла фінал Кубка Польщі

20:11 2 травня 2023
Владислав Кочергін у складі Ракува

У вівторок, 2 травня, у Варшаві на стадіоні PGE Narodowy пройшов фінал Кубка Польщі між місцевою «Легією» та «Ракувом» із Ченстохови.

У складі номінальних гостей у стартовому складі вийшов гравець збірної України (1 матч за національну команду) Владислав Кочергін, а ось представник нашої країни в «Легії» Ігор Харатін опинився поза заявкою на гру.

Наш співвітчизник зрештою відіграв повний матч. При цьому суперники не змогли забити один одному ані в основний, ані в додатковий час (хоча варшавці з 6-ї хвилини зустрічі грали в меншості після вилучення захисника Рібейро), і доля трофею вирішувалася в серії пенальті. Перші десять ударів у «лотереї» футболісти обох команд виконали бездоганно, а потім вирішальним став промах гравця «Ракува» Вдовяка. Додамо, що Кочергін до 11-метрової позначки так і не підійшов.

Таким чином, «Ракув» не зміг стати володарем Кубка Польщі третій сезон поспіль, а Владислав не зміг здобути перший повноцінний трофей за час виступів у клубі з Ченстохови з квітня 2022-го — у переможному фіналі торішнього кубкового турніру українець просидів на лаві запасних.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко в шаленій серії пенальті з 28 ударів програв із Ребровим фінал Кубка президента ОАЕ.

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