Ярмоленко у божевільній серії пенальті з 28 ударів програв із Ребровим фінал Кубка президента ОАЕ (відео)

У п'ятницю, 28 квітня, на арені «Мохаммед бін Зайєд Стедіум» в Абу-Дабі відбувся фінал Кубка президента Еміратів, в якому очолюваний Сергієм Ребровим «Аль-Айн» не зумів перемогти чинного володаря трофея «Аль-Шарджу». При цьому кінцівка поєдинку вийшла просто божевільна!

Рахунок у зустрічі, яку довірили судити відомому французькому рефері Клеману Тюрпену, на 47-й хвилині відкрив точним ударом головою після подачі кутового півзахисника «Аль-Шарджі» Абдулбасіт — 1:0.

Але вже на 56-й хвилині Аль-Айн відігрався. Ярмоленко, який прові на полі увесь поєдинок, класно прострілив на дальню штангу, голкіпер суперника дістався м'яча, але найкращий бомбардир команди Реброва Лаба переправив м'яч у сітку – 1:1.

Основний час так і не визначив переможця, і доля трофея вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, яка розтягнулася на 28 (!) ударів. Ярмоленко обидві свої спроби успішно реалізував, але його команда все ж поступилася в божевільній серії — 12:13 (вирішальної хиби припустився досвідчений аргентинець Паласіас).

Зазначимо, що якщо наставник «Аль-Айна» Сергій Ребров втратив шанс виграти з командою третій трофей (минулого сезону він став чемпіоном країни та володарем Кубка ліги ОАЕ), то Андрій Ярмоленко не зумів здобути в Еміратах свою першу нагороду.

Додамо, що у чемпіонаті країни «Аль-Айн» йде другим, за два тури до фінішу поступаючись на три очки «Шабабу Аль-Ахлі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Сергія Реброва програла «Аль-Шарджі» матч за Суперкубок ОАЕ.

Фото Twitter ФК «Аль-Айн»

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