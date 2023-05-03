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Окупанти завдали ракетного удару по гіпермаркету в Херсоні: є жертви

11:43 3 травня 2023
Ракетний удар по Херсону

Російські терористи продовжують завдавати ударів по Херсону — близько 11 ранку у середу, 3 травня, ворожі ракети прилетіли у єдиний працюючий гіпермаркет міста.

«Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити», — заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Проскудін попередив мешканців міста, що з п`ятниці, 5 травня, в Херсоні вводять довгу комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

«Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста — заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд. Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів», — зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 травня ворог здійснив атаку дронами — з 26 баражуючих боєприпасів українські військові збили 21 БПЛА. На жаль, були «прильоти» у Дніпрі, Кропивницькому та у Миколаївській області.

Фото МВС

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