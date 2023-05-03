Противник уночі атакував Україну «Шахедами»: над Києвом усі дрони збиті, у Дніпрі є «приліт»

У ніч проти середи, 3 травня 2023 року, російські окупанти здійснили чергову атаку з повітря дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (Брянська область) та з півдня — східне узбережжя Азовського моря.

Як повідомляють у командуванні Повітряними силами ЗСУ, окупанти застосували до 26 ударних дронів «Shahed-136/131», з яких силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України був знищений 21 ударний БпЛА. Було застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності Повітряного командування «Центр», Повітряного командування «Схід» та Повітряного командування «Південь».

Під ударами ворога вже втретє за останні шість днів опинився Київ. «Звичайною та незмінною залишається і тактика противника — з настанням темного часу доби країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент — без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється. Силам протиповітряної оборони щира подяка відмінну, професійну службу! Ви вкотре врятували життя киян та інфраструктуру міста! Слава Україні!» — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

А у Дніпрі та на Миколаївщині, нажаль, є «прильоти». За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, над регіоном підрозділи Сил оборони збили сім дронiв. «Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали», — повідомив він.

Як повідомив керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім, через влучання БпЛА типу «Shahed-131/136» виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади. «Займання було оперативно ліквідовано підрозділом ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає», — додав він.

Другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони.

За даними Генштаба ЗСУ, минулої доби противник завдав 3 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — здійснив понад 30 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви.

На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Окрім того, окупанти безуспішно атакували у напрямку Іванівського та Предтечиного.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районі Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

За офіційними даними, станом на ранок 3 травня втрати ворога в особовому складі сягнули майже 192 тисяч військовослужбовців вбитими. За добу підрозділи Сил оборони України знищили 70 одиниць ворожої техніки.

Фото Генштаба

«Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна. Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників фсб, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом рф указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна», — йдеться у ранковому зведенні.



Нагадаємо, що професор Марк Галеотті, який вважається одним із найкращих експертів по росії, у статті для газети The Sunday Times писав про очікуваний контрнаступ ЗСУ. На його думку, значних результатів він, найімовірніше, не принесе, але відкладати його Києву стає дедалі важче, зокрема з політичних причин.

А український журналіст Сергій Лямець вважає, що в інформпросторі створюється істерія з приводу наступу, та закликає українців мати терпіння, адже Генштаб однозначно прорахував усі можливі варіанти та ухвалить правильне рішення у потрібний час.

Фото зі сторінки командування Повітряними силами у соцмережах

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