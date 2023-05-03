Заступник голови ОП та куратор Київщини від «Слуги народу» Олексій Кулеба програє політичну війну в регіоні «Європейській солідарності». Про це свідчить інформація щодо розпаду фракції «Слуги народу» в Київській облраді та заміна в керівництві облради її представника на представника партії Порошенка, повідомляє політолог Світлана Кушнір.

«Новина про розпад фракції „слуг“ в Київській облраді та прийдешня зміна керівництва облради зі „слуг народу“ на „ЄС“ свідчить про те, що провладна політична сила програє регіон Порошенку. Причому програє з тріском. Адже куратором регіону є заступник голови ОП — Олексій Кулеба, який ще донедавна очолював Київську ОДА», — пише Кушнір.

За словами політолога, враховуючи, що Олексій Кулеба відповідає за регіональну політику в Офісі Президента, втрата стратегічного центрального регіону свідчить про великі проблеми в роботі керівника цього напрямку.

«Більше того, „слуги“ програють основному конкуренту — партії Порошенка. Це перший голосний провал Кулеби як очільника регіональної політики в ОП. Якщо „слуги“ не втримають ситуацію в Київській обларді, Кулеба може повторити досвід свого попередника Тимошенка, який втратив довіру Президента і був відправлений у відставку», — резюмує Кушнір.

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