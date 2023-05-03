37.40 / 37.88 40.94 / 41.67
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Рашисти обстріляли залізничний вокзал Херсона, є загиблий та поранені

15:55 3 травня 2023
Вокзал Херсона

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Під час обстрілу Херсона є влучання у пасажирський вагон, поранено провідника, йому надається допомога. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв», — йдеться у повідомленні.

Як повідомило Суспільне Херсон, внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Херсона одна людина загинула, троє — поранені. Також пошкоджено машину «швидкої допомоги», медики не постраждали. Обстріли Херсона тривають. Російські снаряди влучили в район магазину АТБ. Попередньо відомо про одного постраждалого. Також є влучання в дитячий садок.

Як писали «ФАКТИ», також було обстріляно єдиний працюючий гіпермаркет міста.

529

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полив розсади

Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)

малина

Дайте це малині наприкінці квітня — в травні, і не повірите своїм очам: ягід буде дуже багато, і всі великі та солодкі

Планети

Стрільцям — нові горизонти, Овнам — несподівані перешкоди, Дівам — релакс: гороскоп на 3 травня 2023 року

Ліза та Гаррі Галкіни

Три щасливі дні у Парижі: Гаррі та Ліза Галкіна прилетіли в гості до тата і поговорили з ним на івриті (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту