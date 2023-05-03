Рашисти обстріляли залізничний вокзал Херсона, є загиблий та поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Під час обстрілу Херсона є влучання у пасажирський вагон, поранено провідника, йому надається допомога. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв», — йдеться у повідомленні.

Як повідомило Суспільне Херсон, внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Херсона одна людина загинула, троє — поранені. Також пошкоджено машину «швидкої допомоги», медики не постраждали. Обстріли Херсона тривають. Російські снаряди влучили в район магазину АТБ. Попередньо відомо про одного постраждалого. Також є влучання в дитячий садок.

Як писали «ФАКТИ», також було обстріляно єдиний працюючий гіпермаркет міста.

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