32-річну олімпійську чемпіонку Ріо знайдено мертвою у своєму будинку (фото)

Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 та дворазова чемпіонка світу американка Торі Боуї померла у віці 32 років. Спортсменку знайшли мертвою в її власному будинку.

Про смерть своєї клієнтки, не називаючи причин кончини, повідомили її менеджери на своїй сторінці в Instagram. «З неймовірним сумом повідомляємо, що Торі Боуї померла. Ми втратили клієнтку, дорогого друга, дочку та сестру. Торі була чемпіонкою, маяком, який сяяв так яскраво! Ми справді вбиті горем, і наші молитви з її родиною та близькими людьми», — йдеться у повідомленні.

Додамо, що окрім олімпійського «золота» в естафеті 4×100 метрів Торі здобула в Ріо-де-Жанейро ще дві медалі в індивідуальних дисциплінах — «срібло» на стометрівці та «бронзу» на дистанції 200 метрів. Обидві нагороди найвищої проби на чемпіонатах світу були завойовані у 2017-му в Лондоні — на стометрівці та в естафеті 4×100 метрів.

Торі Боуї (крайня справа) з партнерками з естафетної команди після тріумфу на Олімпіаді в Ріо

Примітно, що окрім спринтерських дистанцій, Боуї також спеціалізувалася на стрибках у довжину та потрійному стрибку, але особливих успіхів у цих дисциплінах не досягла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний олімпійський чемпіон Дік Фосбері, ім'ям якого названо революційний стрибок у висоту.

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