Помер легендарний олімпійський чемпіон: його ім'ям названо революційний стрибок у висоту (фото, відео)

У віці 76 років помер легендарний американський легкоатлет, олімпійський чемпіон Дік Фосбері, який здійснив революцію у стрибках у висоту, повідомляє L'Équipe з посиланням на агента спортсмена. Раніше рак забрав життя дворазової олімпійської чемпіонки, уславленої гірськолижниці Розі Міттермайєр.

«З дуже важким серцем я повинен опублікувати новину про те, що давній друг і клієнт Дік Фосбері мирно помер уві сні рано вранці після короткого нападу рецидиву лімфоми», — написав агент американця Рей Шульте в Instagram.

Фосбері прославився на весь світ на Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко, завоювавши «золото» унікальним стрибком спиною вперед, який використовується атлетами і досі та названий на честь американця — фосбері-флоп (на Іграх у Мексиці Дік був близьким до побиття світового рекорду радянського спортсмена Валерія Брумеля, але не зміг взяти висоту 229 см).

На згадку про революційне нововведення у США встановлено бронзову статую Діка Фосбері. «Якби я не винайшов цей стиль, це зробив би хтось інший», — скромно відгукувався про свою заслугу стрибун.

Додамо, що після завершення кар'єри 193-сантиметровий американський атлет, у якого рак був уперше діагностований у 2008 році, працював інженером-будівельником. У нього залишилися дружина Робін, син Еріх, а також падчерки Стефані Томас-Фіппс та Крістін Томпсон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Андрій Проценко став віцечемпіоном Європи зі стрибків у висоту.

1234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram