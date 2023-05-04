Важить 100 кг та святкує голи у стилі Кріштіану Роналду: зірковий футболіст яскраво повернувся на поле майже у 50 (відео)
Один із найяскравіших форвардів в історії німецької бундесліги, чемпіон Німеччини у складі «Вердера» бразилець Аілтон, який встиг пограти в Україні за донецький «Металург» і забивав «Шахтарю» за «Шальке» у Кубку УЄФА, результативно повернувся на футбольне поле майже в 50 років, повідомляє Bild.
Знаменитий нападник, який і в роки кар'єри не відзначався стрункістю, зараз важить аж 100 кг (при зрості 178 см), що, втім, не заважає йому знову забивати голи. 49-річний бразилець зіграв повний матч у складі команди «Бассем III» в одній із аматорських ліг Німеччини та влучним ударом врятував свою команду від поразки у поєдинку із найпринциповішим суперником «Твістрінгеном» (2:2). Свідками повернення легенди на поле стали близько тисячі вболівальників, хоча зазвичай на домашні матчі «Бассема» ходять кілька десятків людей.
May 2, 2023
Причому взяття воріт суперника після сольного проходу «товстий, лінивий і геніальний», як свого часу називали Аілтона, відсвяткував разом із дітлахами у стилі Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, що Аілтон, який забив у німецькій бундеслізі за «Вердер», «Шальке» та «Гамбург» понад 200 м'ячів, — перший іноземець, який став 2004-го футболістом року в Німеччині. Окрім бундесліги, улюбленець публіки також пограв у чемпіонатах Бразилії, Мексики, Сербії, України, Туреччини, Швейцарії, Австрії та Китаю, завершивши кар'єру у 2012 році.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України.
Фото bild. de95
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