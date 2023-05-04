Важить 100 кг та святкує голи у стилі Кріштіану Роналду: зірковий футболіст яскраво повернувся на поле майже у 50 (відео)

Один із найяскравіших форвардів в історії німецької бундесліги, чемпіон Німеччини у складі «Вердера» бразилець Аілтон, який встиг пограти в Україні за донецький «Металург» і забивав «Шахтарю» за «Шальке» у Кубку УЄФА, результативно повернувся на футбольне поле майже в 50 років, повідомляє Bild.

Знаменитий нападник, який і в роки кар'єри не відзначався стрункістю, зараз важить аж 100 кг (при зрості 178 см), що, втім, не заважає йому знову забивати голи. 49-річний бразилець зіграв повний матч у складі команди «Бассем III» в одній із аматорських ліг Німеччини та влучним ударом врятував свою команду від поразки у поєдинку із найпринциповішим суперником «Твістрінгеном» (2:2). Свідками повернення легенди на поле стали близько тисячі вболівальників, хоча зазвичай на домашні матчі «Бассема» ходять кілька десятків людей.

Причому взяття воріт суперника після сольного проходу «товстий, лінивий і геніальний», як свого часу називали Аілтона, відсвяткував разом із дітлахами у стилі Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що Аілтон, який забив у німецькій бундеслізі за «Вердер», «Шальке» та «Гамбург» понад 200 м'ячів, — перший іноземець, який став 2004-го футболістом року в Німеччині. Окрім бундесліги, улюбленець публіки також пограв у чемпіонатах Бразилії, Мексики, Сербії, України, Туреччини, Швейцарії, Австрії та Китаю, завершивши кар'єру у 2012 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів України.

Фото bild. de

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