Можуть проїхати понад 400 тисяч кілометрів без ремонту: названо «дуже надійні автомобілі»

Експерти, які працюють на автомобільному ринку, склали рейтинг надійних автомобілів, які без серйозних поломок можуть проїхати понад 400 тисяч кілометрів.

Як повідомляє mashyna, рейтинг склали на основі статистики машин, проданих з 2012 по 2022 роки. Вони створили алгоритм, використовуючи середні показники пробігу на рік, та провели розрахунок ймовірності того, що машина проїде близько 400 тисяч кілометрів.

Було з’ясовано, що в середньому ймовірність того, що машина може проїхати понад 400 тисяч кілометрів, становить 11,8%, але є моделі автомобілів, у яких шанси значно вищі, ніж у решти.

Топ-10 надійних авто, які можуть проїхати 400 тисяч кілометрів:

1. Ford F-350 Super Duty — 49,1%

2. Toyota Land Cruiser — 47,9%

3. Toyota Tundra — 47, 9%

4. Toyota Sequoia — 47,1%

5. Ford F-250 Super Duty — 43,6%

6. Honda Pilot — 42,7%

7. Toyota Tacoma — 41,7%

8. GMC Sierra 2500HD — 41,3%

9. Chevrolet Silverado 2500HD — 41,3%

10. Toyota 4Runner — 41%.

Раніше ми писали про автомобілі, в яких найлегше скрутити пробіг.

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