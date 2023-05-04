«Знахідка» для шахрая: названо автомобілі, у яких найлегше скрутити пробіг
Скрутити пробіг авто — найпоширеніше шахрайство продавців вживаних авто. І від нього, стверджують автоексперти, ніхто не застрахований.
Як скручують пробіг
Якщо одометр механічний (має обертові барабани з цифрами), ділки підключають електромотор до вхідного валу лічильника і відмотують показання або розбирають одометр і виставляють потрібні цифри вручну.
До електронних одометрів (з РК-дисплеєм) нечесні продавці підключають спеціальний пристрій до діагностичного роз’єму або до роз’ємів панелі приладів і перепрограмують пам’ять. У деяких випадках можна перепаяти блок пам’яті на панелі приладів або замінити її на іншу з потрібними показаннями.
У яких авто легко скрутити пробіг
Єдиної універсальної бази з авто, у яких найлегше скрутити пробіг, немає. Усі експерти вважають по-різному, але в загальному сходяться на тому, що чим старший автомобіль, тим більша ймовірність того, що його пробіг був скручений.
Однак експерти видання Твоя машина все ж перелічили цілком конкретні бренди, які першими будуть у групі ризику:
- MINI
- Jaguar
- Skoda
- KIA
- Ford
- Chevrolet
- Citroen
- Hyundai
- Chrysler
- Acura
- Dodge
Отже, якщо обираєте одну з цих розкручених моделей на «вторинці» — будьте максимально обережними і перевійте реальний пробіг не лише за показанням одометра, але й за зовнішніми ознаками — станом салону, керма, педалей, порогів і шин.
Нагадаємо, раніше стали відомими ще шість нових способів дізнатися про реальний пробіг авто.139
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