«Знахідка» для шахрая: названо автомобілі, у яких найлегше скрутити пробіг

Скрутити пробіг авто — найпоширеніше шахрайство продавців вживаних авто. І від нього, стверджують автоексперти, ніхто не застрахований.

Як скручують пробіг

Якщо одометр механічний (має обертові барабани з цифрами), ділки підключають електромотор до вхідного валу лічильника і відмотують показання або розбирають одометр і виставляють потрібні цифри вручну.

До електронних одометрів (з РК-дисплеєм) нечесні продавці підключають спеціальний пристрій до діагностичного роз’єму або до роз’ємів панелі приладів і перепрограмують пам’ять. У деяких випадках можна перепаяти блок пам’яті на панелі приладів або замінити її на іншу з потрібними показаннями.

У яких авто легко скрутити пробіг

Єдиної універсальної бази з авто, у яких найлегше скрутити пробіг, немає. Усі експерти вважають по-різному, але в загальному сходяться на тому, що чим старший автомобіль, тим більша ймовірність того, що його пробіг був скручений.

Однак експерти видання Твоя машина все ж перелічили цілком конкретні бренди, які першими будуть у групі ризику:

MINI

Jaguar

Skoda

KIA

Ford

Chevrolet

Citroen

Hyundai

Chrysler

Acura

Dodge

Отже, якщо обираєте одну з цих розкручених моделей на «вторинці» — будьте максимально обережними і перевійте реальний пробіг не лише за показанням одометра, але й за зовнішніми ознаками — станом салону, керма, педалей, порогів і шин.

Нагадаємо, раніше стали відомими ще шість нових способів дізнатися про реальний пробіг авто.

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