Їх двигуни ніколи не ламаються: представлено ТОП найбільш надійних кросоверів

В 2023 році на вторинному авторинку України можна придбати машину в хорошому стані, яка при належному догляді прослужить досить довго.

Як же обрати справді надійні авто?

В цьому може допомогти рейтинг найнадійніших авто для ринку США, що його оприлюднив портал Avtosota.

Базовим чинником для укладення рейтингу став великий запас міцності двигуна.

Які моделі відповідають даному чиннику?

Toyota RAV4

Гарний вибір — це Toyota RAV4 2009 року збірки. Особливо рекомендується звернути увагу на версії з 2,5-літровим агрегатом на 179 кінських сил.

Toyota RAV4

Honda CR-V

Наступним у списку значиться Honda CR-V «свіжіших» років випуску — 2016 р. Тут найменше проблем буде зі 188-сильним мотором на 2,4 літра.

Honda CR-V

Nissan Murano

Варто звернути увагу і на Nissan Murano, під капотом якого стоїть досить потужний 3,5-літровий агрегат. Він видає до 249 кінських сил.

Nissan Murano

Lexus RX 350 2009

Любителям преміум-класу рекомендується придбати Lexus RX 350 2009 випуску. Він оснащується 277-сильним двигуном на 3,5 літра об’єму.

Lexus RX 350

Mazda CX-5

Mazda CX-5 надійна у виконанні з 2,0-літровим агрегатом на 150 к. с. Йдеться про версію 2015 року випуску.

Toyota Highlander

Toyota Highlander з 273-сильним мотором під капотом також не завдасть клопоту, незважаючи на те, що зібрана ще в 2008 році.

Subaru Crosstrek

Закриває ТОП найнадійніших Subaru Crosstrek/ XV 2019 року випуску. В арсеналі найкращим вважається 150-сильний мотор на 2 літра.

Нагадаємо, раніше було названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці.

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