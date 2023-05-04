«Слуга народу» Мотовиловець претендує на місце у списку «Європейської солідарності» – експерт

Фракція «Слуги народу» у Київській обласній раді планує проголосувати за звільнення своєї однопартійки Наталії Гунько з посади голови облради. Про це стало відомо з розпорядження голови Київської обласної організації партії, заступника голови фракції «Слуга народу» у ВР Андрія Мотовиловця.

«Підтримати проєкт рішення Київської обласної ради „Про звільнення Гунько Н.І. з посади голови Київської обласної ради VIII скликання“, оскільки він направлений на забезпечення належної організації роботи Київської обласної ради», — йдеться у документі.

За словами політичного експерта Олександра Кочеткова, це рішення є частиною угоди між Мотовиловцем та «Європейською солідарністю», яка має забезпечити проходження від ЄС Мотовиловця в наступне скликання парламенту.

«Його шанси потрапити у наступний список „Слуги народу“ примарні, і він почав домовлятися з Порошенком. Перевірка на лояльність для Мотовиловця — зробити переворот в Київській обласній раді та віддати місце голови — „Євросолідарності“. Мотовиловець почав її реалізовувати: зібрав підписи від місцевих депутатів-слуг за відставку однопартійця — голови облради. Завершити задачу Мотовиловець має найближчої сесії, передавши повноваження голови представникові ЄС», — пише Кочетков.

Експерт відзначає, що за прикладом Мотовиловця можуть послідувати й інші депутати від «Слуги народу».

«Потенційний перехід Мотовиловця до Порошенка — лише початок великої міграції „слуг“, які точно не потраплять у список президентської партії, але сьогодні ще можуть бути тактично корисними політичним опонентам Володимира Зеленського», — зазначає експерт.

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