«Динамо» з Шовковським перемогло у Полтаві команду Скрипника: відеоогляди матчів чемпіонату України

У четвер, поєдинками у Петровому, Києві та Полтаві фінішував 24-й тур УПЛ, у якому не обійшлося без скандалу у зустрічі «Шахтар» — «Минай».

Чемпіонат України. 24-й тур

4 травня (четвер)

«Ворскла» (Полтава) — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Степанюк, 13 — Ванат, 24, Беніто, 48). Юніорські склади — 3:4.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко Сидорчук, Андрієвський, Буяльський (Царенко, 80), Беніто, Кабаєв (Волошин, 80), Ванат (Рамірес, 71).

Прибувши на матч до Полтави, динамівці напевно пам'ятали, що у двох останніх поєдинках проти «Ворскли» в УПЛ вони змогли набрати лише одне очко (1:2 у 2021-му та 1:1 у 2022-му), хоча до цього змогли виграти у «біло-зелених» дев'ять поєдинків поспіль.

Оскільки Мірча Луческу переніс операцію на тазостегновому суглобі та проходить реабілітацію, діями гостей у цій зустрічі керував Олександр Шовковський, який неодноразово бився пліч-о-пліч з наставником полтавців Віктором Скрипником у складі збірної України.

Ось тільки 100-й матч на чолі різних команд їхнього тренера в УПЛ підопічним «керманича» «Ворскли» не вдався — не стільки за грою, скільки за результатом. Після трьох перемог та нічиєї у чотирьох останніх зустрічах чемпіонату України полтавці програли гранду.

Хоча «Ворскла» повела в рахунку вже на 13-й хвилині, коли Степанюк реалізував вихід віч-на-віч із Нещеретом. Але ще до перерви Ванат класним ударом з-за меж штрафного майданчика забив свій 10-й м'яч у сезоні, а в другому таймі, що переривався через повітряну тривогу, нігерієць Беніто своїм дебютним влучним ударом за «Динамо» приніс киянам перемогу.

«Інгулець» (Петрове) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:0. На 76-й хвилині вилучений Головкін («Інгулець»). Юніорські склади — 0:0.

Зустріч підопічних Сергія Ковальця та Юрія Вернидуба, яку господарі поля закінчували у меншості, завершилася безгольовою нічиєю. До речі, до цього «Інгулець» не визнавав «мирових» у рідних стінах у 15 (!) матчах поспіль (6 перемог та 9 поразок).

«Металіст 1925» (Харків) — «Рух» (Львів) — 0:0. На 6-й хвилині вилучений Ткачук («Металіст 1925»), а на 87-й — Холод («Рух»). Молодіжні склади — 2:2.

Вже у дебюті зустрічі на стадіоні імені Віктора Банникова у Києві харків'яни через червону картку Ткачука залишились у меншості. Але реалізувати чисельну перевагу «Руху», який не перемагає в УПЛ за Віталія Пономарьова в семи зустрічах поспіль (4 нічиї, 3 поразки), не вдалося. Ба більше, львів'яни і самі наприкінці зустрічі заробили червону картку.

3 травня (середа)

«Шахтар» (Донецьк) — «Минай» — 1:0 (Траоре, 12). Юніорські склади — 5:1.

«Дніпро-1» — «Металіст» (Харків) — 5:0 (Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76). Юніорські склади — 2:2.

«Львів» — «Олександрія» — 0:1 (Сігеєв, 12). На 47-й хвилині вилучений Мишенко («Львів»). Юніорські склади — 0:0.

«Зоря» (Луганськ) — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Імереков, 54). На 19-й хвилині вилучений Ющишин («Верес»). Юніорські склади — 0:3.

«Чорноморець» (Одеса) — «Колос» (Ковалівка) — 3:0 (Бадібанга, 7, Алефіренко, 58, Демченко, 71). На 78-й хвилині вилучений Ісаєнко («Колос»). Юніорські склади — 1:3.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 59 очок (24 матчі);

2. «Дніпро-1» — 54 (23);

3. «Зоря» — 52 (24);

4. «Динамо» — 47 (24);

5. «Олександрія» — 37 (23);

6. «Кривбас» — 32 (24);

7. «Ворскла» — 30 (24);

8. «Колос» — 30 (24);

9. «Металіст 1925» — 27 (24);

10. «Інгулець» — 27 (24);

11. «Чорноморець» — 26 (24);

12. «Верес» — 24 (24);

13. «Минай» — 23 (24);

14. «Рух» — 21 (24);

15. «Металіст» — 19 (24);

16. «Львів» — 13 (24).

Бомбардири: 20 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Назарій Русин («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

У 25-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Чорноморець» — «Дніпро-1», «Металіст» — «Львів», «Олександрія» — «Шахтар» (7 травня); «Кривбас» — «Динамо», «Минай» — «Ворскла», «Рух» — «Інгулець», «Верес» — «Колос», «Зоря» — «Металіст 1925» (8 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з голом-красенем Сироти виграло дебютний поєдинок за Шовковського.

Фото ФК «Ворскла»

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