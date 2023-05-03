«Шахтар» зі скандалом насилу обіграв «Минай»: відеоогляди матчів чемпіонату України

У середу, 3 травня, стартував 24-й тур української прем'єр-ліги.

«Шахтар» (Донецьк) — «Минай» — 1:0 (Траоре, 12). Юніорські склади — 5:1.

«Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Ракицький (Михайличенко, 70), Бондар, Конопля, Степаненко, Судаков (Назарина, 90+1), Бондаренко, Зубков (Тотовицький, 62), Швед (Гочолейшвілі, 70), Траоре (Келсі, 70).

Ювілейна, 50-та, перемога Ігора Йовічевіча в українській прем'єр-лізі вийшла скандальною. Уже на 12-й хвилині «гірники» відкрили рахунок після точного удару Траоре, і надалі номінальні господарі мали безліч моментів, щоб розвинути свій успіх. Не вдалося… А от «Минай» цілком міг розраховувати на те, щоб відігратися, коли перед самою перервою після удару Нємчанінова м'яч відскочив від поперечини за лінію воріт, ось тільки бригада арбітрів не помітили чи не захотіли помітити цього. У підсумку «Шахтар» так і виграв із мінімальним рахунком, продовжуючи тримати «Дніпро-1» на комфортній дистанції.

«Дніпро-1» — «Металіст» (Харків) — 5:0 (Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76). Юніорські склади — 2:2.

Підопічні Олександра Кучера здобули легку перемогу. Дивно, що з п'яти м'ячів у ворота «Металіста» жодного не вдалося забити найкращому бомбардиру УПЛ Довбику. Водночас, хет-трик оформив бразилець Пеглоу, для якого ці голи стали першими в українській прем'єр-лізі.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 59 очок (24 матчі);

2. «Дніпро-1» — 54 (23);

3. «Зоря» — 49 (23);

4. «Динамо» — 44 (23);

5. «Олександрія» — 34 (22);

6. «Кривбас» — 31 (23);

7. «Ворскла» — 30 (23);

8. «Колос» — 30 (23);

9. «Металіст 1925» — 26 (23);

10. «Інгулець» — 26 (23);

11. «Верес» — 24 (23);

12. «Чорноморець» — 23 (23);

13. «Минай» — 23 (24);

14. «Рух» — 20 (23);

15. «Металіст» — 19 (24);

16. «Львів» — 13 (23).

Бомбардири: 20 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 9 — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Назарій Русин («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Додамо, що в рамках 24-го туру української прем'єр-ліги відбудуться наступні матчі: «Львів» — «Олександрія», «Зоря» — «Верес», «Чорноморець» — «Колос» (3 травня); «Інгулець» — «Кривбас», «Металіст 1925» — «Рух», «Ворскла» — «Динамо» (4 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар юніорської команди «Шахтаря» Володимир Сегеда вступив до лав ЗСУ та хоче йти воювати.

Фото ФК «Шахтар»

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