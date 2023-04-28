«Динамо» з голом-красенем Сироти виграло дебютний поєдинок за Шовковського: відеоогляди матчів УПЛ

У п'ятницю, 28 квітня, поєдинками в Ужгороді, Рівному та Ковалівці стартує програма 23-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 23-й тур

28 квітня (п'ятниця)

«Металіст» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 1:3 (Прядун, 81 — Сирота, 70, Ванат, 75, Вівчаренко, 90+1). На 49-й хвилині вилучено Романюка («Металіст»). Юніорські склади — 0:1.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Дячук (Попов, 78), Сирота, Вівчаренко, Андрієвський, Сидорчук, Буяльський, Беніто (Діалло, 78), Волошин (Кабаєв, 46), Ванат (Рамірес, 78).

На поєдинок проти харків'ян на стадіоні «Авангард» в Ужгороді динамівців вперше вивів Олександр Шовковський, який змінив на чолі команди Мірчу Луческу, на котрого чекає операція. Колись грізний «Металіст» зараз жевріє на дні турнірної таблиці УПЛ і, звичайно ж, горів бажанням вперше з 2013 року (після шести поразок від «біло-синіх» поспіль!) відібрати очки у столичного гранда.

Харків'яни протрималися аж півтора тайму. Але завдання «Металіста» ускладнилося ще на 49-й хвилині, коли Романюк отримав пряму червону картку та залишив номінальних господарів поля у меншості. Свою чисельну перевагу «Динамо» реалізувало на 70-й та 75-й хвилинах. Спочатку захисник Сирота здорово завдав удару здалеку «за вуха» голкіперу, а незабаром Ванат з метра забив свій 9-й м'яч у сезоні.

Але як же в уболівальників «Динамо» без нервів? Груба помилка Попова та гол найкращого бомбардира харків'ян Прядуна забезпечили киянам нервову кінцівку. Лише гол Вівчаренка на 90+1-й хвилині зняв усі запитання.

«Верес» (Рівне) — «Львів» — 3:2 (Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 — Свржняк, 4, 45). Юніорські склади — 2:1.

У принциповому протистоянні суперників із п'ятьма голами команда Юрія Вірта змогла, нарешті, зняти «прокляття» стадіону «Авангард» та відсвяткувати першу перемогу на реконструйованому домашньому стадіоні, а заразом перервати свою 11-матчеву серію без виграшів в УПЛ (4 нічиї та 7 поразок).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 53 очки (22 матчі);

2. «Дніпро-1» — 48 (21);

3. «Зоря» — 46 (22);

4. «Динамо» — 44 (23);

5. «Олександрія» — 34 (21);

6. «Колос» — 30 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Кривбас» — 28 (22);

9. «Інгулець» — 26 (22);

10. «Металіст 1925» — 25 (22);

11. «Верес» — 24 (23);

12. «Чорноморець» — 23 (22);

13. «Минай» — 22 (22);

14. «Рух» — 19 (22);

15. «Металіст» — 19 (23);

16. «Львів» — 13 (23).

Бомбардири: 19 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 9 — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»).

У 23-му турі УПЛ також зіграють: «Колос» — «Шахтар» (28 квітня), «Зоря» — «Чорноморець», «Минай» — «Металіст 1925», «Інгулець» — «Дніпро-1», «Рух» — «Ворскла» та «Кривбас» — «Олександрія» (29 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що два матчі київського «Динамо» потрапили до престижного рейтингу Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Металіст»

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