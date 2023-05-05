В очікуванні удару ЗСУ окупанти «евакуюють» мешканців 18 населених пунктів України

Російські окупанти, які бояться контрнаступу ЗСУ, планують насильно переселити мешканців 18 населених пунктів на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив ватажок окупаційної адміністрації євген балицький.

«Мною прийнято рішення прибрати в першу чергу дітей з батьками, людей похилого віку, інвалідів, пацієнтів лікувальних закладів від вогневого впливу противника та перемістити з прифронтових територій углиб області. Буде організовано тимчасове переміщення мешканців з населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Конські Раздори, Розівка», — написав колаборант.

Тим часом, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на «евакуацію» 40 автобусів з дітьми.

«В першій половині дня по трасі Маріуполь — Запоріжжя пройшло п’ять колон автобусів по 5−8 штук в супроводі військових окупантів. Близько 15:00 біля с. Нікольського Маріупольського району так само в супроводі військових назад зафіксовано 4 автобуса. Два порожніх, два з цивільними. Місцеві неохоче віддають дітей на „евакуацію“, тому автобуси повертаються майже пустими. Подібне відбувалось на Херсонщині перед „жестом доброї волі“», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», американський канал «Vice News» взяв інтерв'ю у уповноваженої президента росії з прав дитини марії львів-білової, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд за депортацію українських дітей. У редакції Vice заявили, що львова-білова «добре підготувалася», наголосивши, що її команда нібито знімала журналістів на мобільні телефони за кілька днів до інтерв'ю. У ньому вона не визнає своєї провини, як не бачить і складу військового злочину у своїх діях. львова-білова розсміялася після питання, чи є вона військовим злочинцем і заявила, що їй не соромно ні за один вчинок.

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