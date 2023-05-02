«Ідеальна конструкція пекла»: в ОП відреагували на цинічне інтерв'ю львової-бєлової американцям

Американський канал «Vice News» взяв інтерв'ю у уповноваженої президента росії з прав дитини марії львової-бєлової, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд за депортацію українських дітей. У редакції Vice заявили, що львова-бєлова «добре підготувалася», наголосивши, що її команда нібито знімала журналістів на мобільні телефони за кілька днів до інтерв'ю. У ньому вона не визнає своєї провини, як не бачить і складу військового злочину у своїх діях. львова-бєлова розсміялася після питання, чи є вона військовим злочинцем і заявила, що їй не соромно ні за один вчинок.

«Це смішно. Я мати. Цим усе сказано. Який військовий злочинець? Про що ви говорите?» — сказала посміхаючись пропагандистка.

Також під час розмови із західними журналістами львова-бєлова переконувала, що росія займається «евакуацією», а не викраденням українських дітей. Вона сама згадала Женевську конвенцію. На зауваження журналістки, що цей документ передбачає евакуацію людей до третьої країни, яка не залучена до конфлікту, російська чиновниця відповіла, що «Л/ДНР не були Україною, вони були визнані нашою державою незалежними республіками».

Журналістка звернула увагу співрозмовниці, що є проблема у дефініціях, що є росією, а що — ні, хто є росіянином і хто — ні. На це запитання львова-бєлова з усмішкою похитала головою та відповіла: «Не зрозуміла».

У росіянки запитали, чи не є геноцидом спроби зруйнувати Україну та українську націю, зокрема способом переміщення дітей.

Так звана уповноважена президента росії з прав дитини марія львова-бєлова в інтерв'ю американському телеканалу Vice News

«Як ми можемо говорити про геноцид, якщо у нас досить велика частина людей у росії — з українською кров'ю. Який геноцид? Про що ви говорите?» , — цинічно та холоднокровно заявила російська чиновниця.

В ОП не залишили поза увагою це цинічне інтерв'ю. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував надану росіянці можливість за допомогою західних ЗМІ просувати кремлівську пропаганду. Подоляка обурило, що росіянка вихвалялася своїм «незвичайним материнським серцем» і виправдовувалася. Радник написав, що «рф — це ідеальна конструкція пекла».

«Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини марія львова-бєлова вальяжно дає інтерв'ю американським журналістам, де розповідає про «незвичайне материнське серце» і щиро дивується звинуваченням:

— Ми всього лише прийшли в їхні міста, знищили їхні будинки, на їхніх очах убили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаємось і змушуємо слухати пропагандистські лекції, і доповнили це… другим паспортом. Хіба це не спасіння? Хіба це не про «русскоє милосердие»? Хіба це не про справедливість? Хіба ми не маємо права позбавити їх неправильної ідентичності?

Точнішої ілюстрації до слова «людожер» неможливо придумати…", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (Нідерланди) видав ордер на арешт володимира путіна, а також марії львової-бєлової. Вони підозрюються у причетності до примусової депортації дітей з окупованих територій України до росії.

«Існують достатні підстави вважати, що кожен із підозрюваних несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до російської федерації, що завдало шкоди українським дітям», — сказано у повідомленні МКС.

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