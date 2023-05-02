Росіяни, за інформацією британських спецслужб, готуються до наступу ЗСУ. Масштабні оборонні споруди будуються як на лінії фронту, так і на визнаній російській території. За даними британської розвідки, росія побудувала потужні оборонні споруди на лінії фронту, а також на окупованій українській території, а в деяких випадках і в глибині власної країни.

«Знімки показують, що росія доклала значних зусиль для укріплення північного кордону окупованого українського півострова Крим», — заявило Міністерство оборони Великої Британії.

За його даними, сотні кілометрів траншей були вириті на міжнародно визнаній російській території, в тому числі в Бєлгородській і Курській областях, які межують з Україною.

«Оборонні споруди показують глибоку стурбованість російського керівництва тим, що Україна може здійснити серйозний прорив, — говорять у Лондоні. - Однак частина робіт, ймовірно, була виконана на замовлення місцевих командирів і політиків, щоб підтримати офіційну лінію про те, що росії „загрожують“ Україна й НАТО».

Тим часом українські військові заявили, що підготовка до очікуваного весняного наступу набуває форми. Речниця Південного військового командування заявила, що одним з елементів цієї підготовки є проникнення в російську логістику.

Міністерство оборони в Лондоні публікує щоденні зведення про перебіг війни від початку російської агресії проти України, посилаючись на дані розвідки.

Як раніше писали «ФАКТИ», журналіст Сергій Лямець вважає, що в інформпросторі створюється істерія з приводу наступу ЗСУ, він закликає українців мати терпіння, адже Генштаб прорахував усі можливі варіанти та ухвалить правильне рішення у потрібний час.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram