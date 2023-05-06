Сьогодні субота — день зустрічей, прогулянок та легкого флірту для деяких знаків зодіаку, вважають астрологи.

Також день підходить для того, щоб зайнятися творчістю та застосувати нестандартні рішення для вирішення важливих питань, відзначає Ukr.Media.



Овен

Відповідний день для того, щоб зайнятися складними справами. Вам неважко буде зосередитися на головному і відкинути другорядне, знайти єдино правильний шлях до мети. Можливі ділові пропозиції, відмовлятися від них не варто, інформує

Стосунки з близькими можуть бути дещо більш відстороненими і прохолодними, ніж зазвичай, проте це не стане причиною образ і претензій. Вечір — вдалий час для того, щоб побачитися зі старими знайомими, обговорити з ними свої ідеї.

Телець

Сприятливий день із ділового погляду, можливі успіхи в роботі і значні грошові надходження. На багатьох Тельців чекають цікаві зустрічі, буде можливість поспілкуватися з людьми, які давно викликають у вас повагу і захоплення. Можуть з'явитися нові справи і завдання, спочатку вони здадуться складними, але впораєтеся ви чудово.

У другій половині дня знайдіть час для відпочинку, неквапливої прогулянки — це допоможе відновити сили, поліпшить настрій. Вірогідні знайомства, які напевно отримають романтичне продовження, якщо ви цього захочете.

Близнюки

Вдалий день для поїздок, насамперед — ділових. Плідно проходять переговори, є шанс укласти вигідні угоди. Деякі Близнюки зможуть змінити роботу на більш цікаву, перспективну і високооплачувану. Не виключений початок службового роману.

У першій половині дня можливі розбіжності з близькими, суперечки через гроші або майно. Поступово вплив позитивних тенденцій посилюється, а стосунки налагоджуються. Вечір — найкращий час для обговорення і вирішення будь-яких сімейних проблем.

Рак

Дуже гарний день для роботи. Ви добре ладнаєте з колегами і діловими партнерами, легко знаходите спільну мову з керівництвом. Вдалими будуть нововведення й експерименти, відмова від старих методів, що стали неефективними, піде на користь справі. Середина дня обіцяє вдалі угоди і покупки.

Вечір — час важливих розмов із близькими. Можна обговорити те, що давно вас турбує, ухвалити рішення, від яких залежатиме майбутнє. Намагайтеся бути щирими з тими, кого любите. Багато Раків отримають приємні звістки.

Лев

Досягти поставлених цілей нелегко, але вас це навряд чи збентежить. Сьогодні ви вирізняєтеся навіть більшою наполегливістю, ніж зазвичай, а тому напевно досягнете свого. Будьте уважні: є небезпека, що ви перейдете дорогу якійсь впливовій людині, наживете собі небезпечного ворога.

Можливі розбіжності з близькими. Не завжди люди, які вам дорогі, схвалюватимуть ваші вчинки. Не шкодуйте часу на розмови і пояснення: дуже важливо зберегти взаєморозуміння, уникнути конфлікту. Увечері ймовірні приємні зустрічі, зокрема романтичні.

Діва

День чудових ідей. Ви досягаєте успіхів завдяки вмінню помічати дрібниці, зіставляти факти і робити правильні висновки. Можна укладати угоди, зокрема великі; немає сумнівів, що вони будуть вдалими. У другій половині дня можливі несподівані поїздки, пов'язані з роботою.

Вони будуть не тільки плідними, а й дуже приємними, а для деяких Дів до того ж обернуться романтичними знайомствами. Цього дня представники знака ухвалюють важливі рішення, які можуть стосуватися їхньої роботи і розвитку кар'єри. Не виключені зміни на краще в особистому житті.

Терези

Труднощі не виключені, але ви сповнені сил і ентузіазму, а тому порівняно легко долаєте перепони і знаходите вихід зі складних ситуацій. Звертайте увагу на те, що відбувається навколо, намагайтеся помічати будь-які дрібниці: доля сьогодні не скупиться на натяки і підказки.

Ділове чуття у багатьох Терезів буде винятково гострим, представники знака укладуть вигідні угоди. Можливе відвідування світських заходів, буде шанс зав'язати корисні знайомства. Намагайтеся не бути відвертими з малознайомими людьми: вони можуть не найкращим чином розпорядитися отриманою інформацією.

Скорпіон

Як би не складався день, намагайтеся зберігати спокій або хоча б його видимість. Контроль над своїми емоціями необхідний, щоб домогтися успіху й уникнути проблем. Бажано обмежити контакти і відмовитися від порожніх розмов; обговорювати власні плани можна тільки з перевіреними людьми.

Імовірні дрібні, але прикрі втрати, можливі невдалі покупки, угоди, про які ви пізніше пошкодуєте. У другій половині дня знайдіть час для спокійного відпочинку — він допоможе відновити душевні сили.

Стрілець

День складеться вдало, якщо ви будете розбірливими у спілкуванні, обережними з новими знайомими і терплячими зі старими. Багатьом Стрільцям буде важко порозумітися з жінками, особливо тими, що обіймають високі посади. Намагайтеся уникати фамільярності, не дозволяйте собі вчинків і висловлювань, які можуть бути розцінені як неввічливі.

Це не найкращий день для рішучих дій: є небезпека упустити щось важливе, зробити помилку. Якщо ви починаєте роботу над новими проєктами, будьте дуже уважні до всіх дрібниць і деталей, ретельно вивчайте будь-які документи.

Козоріг

Ви так упевнені у своїй правоті, що абсолютно ігноруєте чужу точку зору, а даремно. Варто було б прислухатися до думки людей, які мають великий життєвий досвід. Якщо ви дослухаєтеся до гарної поради, то зможете уникнути багатьох неприємностей.

Можливі розбіжності на роботі, важко буде порозумітися навіть із людьми, яких ви раніше розуміли з півслова. Наберіться терпіння, намагайтеся уникнути відкритого конфлікту. З близькими ви легко знаходите спільну мову і можете розраховувати на їхню підтримку за будь-яких обставин.

Водолій

Ви більше займатиметеся чужими справами, ніж своїми власними, але навряд чи станете шкодувати про це: можливість допомогти оточенню вас порадує. Непоганий день для початку роботи над новими проєктами, особливо такими, які вимагають творчого підходу, нових ідей, натхнення.

Не пропустіть можливості навчитися чогось нового, перейняти корисний досвід. Близькі люди, насамперед — старші родичі, можуть поділитися корисною інформацією. Імовірний початок романтичних стосунків, зокрема на роботі.

Риби

Напружений день. Особливо складним він буде для тих, хто не звик довго докладати зусиль і раніше завжди швидко домагався бажаного. Багато Риб схильні здаватися, зіткнувшись із першою ж перешкодою на шляху. Проявіть більше наполегливості, і ви напевно досягнете успіху.

Можливі труднощі у спілкуванні з близькими, не завжди друзі та члени сім'ї розумітимуть вас правильно. Найдовірливіші представники знака ризикують стати жертвою маніпуляцій. Прислухайтеся до підказок своєї інтуїції уважніше, ніж до порад зі сторони.

Також варто пам'ятати, що 6 травня за Східним календарем — день Милого (Земляного) Щура, нагадують на сайті «Метеопрог».

Цього дня всі, хто відчуває енергію Милого (Земляного Щура), матимуть бажання зробити щось, абсолютно нетипове для себе. Добре думайте, якщо виникне таке бажання, бо наслідки можуть бути різноманітними.

Особливо така поведінка яскраво буде присутньою для всіх, хто народився в рік власне Щура, а також Дракона та Мавпи. Якщо ви маєте знайомих чи друзів, народжених у ці роки, то готуйтеся — цілком можливо, вам доведеться виручати їх з великих проблем.

Сьогодні потрібно дуже відповідально віднестися до задачі, яку ви отримаєте на роботі. Буде велике бажання нею знехтувати і зробити її, не надто напружуючись, оскільки ви вважаєте себе вже достатньо професійним, але такі думки слід відкинути і зробити все якісно, від цього залежатиме багато чого у вашій кар'єрі.

«Здивуйте свою половинку чимось. Але зробіть їй приємний сюрприз, оскільки, якщо ви здивуєте чимось негативним, тріщина у ваших стосунках виникне така, що її зарівняти не вийде вже ніколи», — радять знавці Східної астрології.

Крім того, 6 травня — це один з «днів сили», чудовий період для початку нових справ та знайомств завдяки потужній творчій енергії. Астрологи радять не пропускати такий шанс для змін у житті.

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