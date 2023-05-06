130-кілограмова зірка НБА ледь не розчавила голову суперника: момент потрапив на відео

Неприємний епізод, який міг мати погані наслідки, стався в матчі плейоф Національної баскетбольної ліги (НБА) між «Філадельфією Сіксерз» та «Бостон Селтікс».

У середині заключної чверті гравець гостей Грант Вільямс у боротьбі за м'яч опинився на паркеті, а лідер «Сіксерз» Джоел Ембіїд випадково, задкуючи назад, наступив йому на голову та припечатав у підлогу. На щастя, 130-кілограмовий баскетболіст вчасно зреагував та не переніс усю масу тіла на опорну ногу, інакше могло статися велике лихо.

Joel Embiid unintentionally скипи на Grant Williams' head while hustling for loose ball.



He is getting treatment on the bench pic.twitter.com/jLCBYS2aWk - ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 6, 2023

Після цього епізоду Вільямсу, у якого виявилася розірваною губа й увесь рот був у крові, надали медичну допомогу на лаві запасних, і потім він знову зміг вийти на паркет. Джоель вибачився перед ним, а «Бостон Селтікс» у підсумку довів матч до перемоги (114:102) та веде в серії — 2:1.

До речі, це був не єдиний емоційний момент у матчі за участю Ембіїда — після фінальної сирени баскетболісту урочисто вручили нагороду найкращому гравцю регулярного сезону-2022/2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українця Олексія Леня визнали найкращим у матчі НБА.

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