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Спорт

130-кілограмова зірка НБА ледь не розчавила голову суперника: момент потрапив на відео

16:45 6 травня 2023
Джоель Ембіїд у матчі НБА

Неприємний епізод, який міг мати погані наслідки, стався в матчі плейоф Національної баскетбольної ліги (НБА) між «Філадельфією Сіксерз» та «Бостон Селтікс».

У середині заключної чверті гравець гостей Грант Вільямс у боротьбі за м'яч опинився на паркеті, а лідер «Сіксерз» Джоел Ембіїд випадково, задкуючи назад, наступив йому на голову та припечатав у підлогу. На щастя, 130-кілограмовий баскетболіст вчасно зреагував та не переніс усю масу тіла на опорну ногу, інакше могло статися велике лихо.

Після цього епізоду Вільямсу, у якого виявилася розірваною губа й увесь рот був у крові, надали медичну допомогу на лаві запасних, і потім він знову зміг вийти на паркет. Джоель вибачився перед ним, а «Бостон Селтікс» у підсумку довів матч до перемоги (114:102) та веде в серії — 2:1.

До речі, це був не єдиний емоційний момент у матчі за участю Ембіїда — після фінальної сирени баскетболісту урочисто вручили нагороду найкращому гравцю регулярного сезону-2022/2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українця Олексія Леня визнали найкращим у матчі НБА.

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