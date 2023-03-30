Олексія Леня визнали найкращим у матчі: клуб українця вперше за 17 років пробився у плей-оф НБА (відео)

29-річний баскетболіст збірної України Олексій Лень, який дійшов із «жовто-синіми» до 1/8 фіналу Євробаскету-2022, провів найкращий матч у регулярному чемпіонаті НБА сезону-2022/2023.

У виїзному поєдинку «Сакраменто», за який українець виступає вже другий сезон, розгромив «Портленд» — 120:80, а наш співвітчизник за 16 хвилин, проведених на паркеті, записав на свій рахунок 5 очок та зробив 8 підбирань. За підсумками гри українець був визнаний найкращим гравцем оборонного плану у своїй команді, отримавши відповідну нагороду.

Відеоогляд матчу «Портленд» — «Сакраменто» — 80:120

Зазначимо, що завдяки цій перемозі «Сакраменто» достроково, за сім турів до завершення регулярного чемпіонату, гарантував собі участь у плей-оф уперше за 17 років — востаннє в матчах на виліт «королі» брали участь у сезоні-2005/2006, програвши в першому ж раунді «Сан-Антоніо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальник здійснив неймовірне влучання в кошик на матчі НБА та виграв 70 тисяч доларів.

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