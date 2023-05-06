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Спорт

Усі рятувалися втечею: здоровенний бик повеселив глядачів на матчі суперліги (відео)

18:42 6 травня 2023
Бик на регбі

Кумедний і водночас небезпечний для учасників епізод стався перед матчем регбійної суперліги між командами «Каталанс Дрегонс» (Франція) та «Сент Хеленс» (Англія).

Організатори поєдинку вирішили в якості розважальної програми влаштувати під час розминки гравців ходу навколо поля за участю трьох биків та двох корів гасконської породи. Якоїсь миті один із биків вирвався та почав бігати по полю. Регбісти змушені були перервати свою розминку й розбіглися хтось куди, перестрибуючи через рекламні щити, і повернулися на поле лише після того, як тварину вдалося зловити.

Уболівальникам на трибунах така «розвага» сподобалася, а потім вони пораділи впевненій перемозі команди-господаря над суперником — 24:12.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бики атакували спортсменів під час велогонки в США.

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