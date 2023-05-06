Усі рятувалися втечею: здоровенний бик повеселив глядачів на матчі суперліги (відео)

Кумедний і водночас небезпечний для учасників епізод стався перед матчем регбійної суперліги між командами «Каталанс Дрегонс» (Франція) та «Сент Хеленс» (Англія).

Організатори поєдинку вирішили в якості розважальної програми влаштувати під час розминки гравців ходу навколо поля за участю трьох биків та двох корів гасконської породи. Якоїсь миті один із биків вирвався та почав бігати по полю. Регбісти змушені були перервати свою розминку й розбіглися хтось куди, перестрибуючи через рекламні щити, і повернулися на поле лише після того, як тварину вдалося зловити.

WOW!



The New warm up at @DragonsOfficiel має дійсно been spiced up в home this season!!! #Bullsintown #SkyRL pic.twitter.com/IwYM2xqYT5 — Sky Sports Rugby League (@SkySportsRL) May 5, 2023

Уболівальникам на трибунах така «розвага» сподобалася, а потім вони пораділи впевненій перемозі команди-господаря над суперником — 24:12.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бики атакували спортсменів під час велогонки в США.

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