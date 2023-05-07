В Україні запроваджують нові правила для встановлення факту інвалідності: що важливо знати

В Україні, де на період дії воєнного стану медико-соціальна експертиза (МСЕК) здійснює свої функції за принципом екстериторіальності, змінили правила щодо встановлення факту ушкодження здоров’я від боєприпасів.

Уряд вирішив, що рішення ухвалюватиметься утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією, а далі МСЕК на підставі такого рішення встановлюватиме цивільним особам причинний зв’язок інвалідності. Відповідною постановою врегульовано процедуру встановлення причинного зв’язку інвалідності цивільного населення, яке з 24 лютого 2022 року перебуває або перебувало на території проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Для встановлення такого факту особам необхідно подати на розгляд міжвідомчої комісії наступні документи:

копії первинної медичної облікової документації;

висновок судово-медичної експертизи;

копію довідки МСЕК про групу і причину інвалідності від загального захворювання (для повнолітніх) або копію висновку ЛКК (для дітей);

довідку про відсутність (наявність) судимості;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заява та необхідні документи подаються чи надсилаються поштою до Мінветеранів за адресою: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Раніше в Українському ветеранському фонді повідомляли, що від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України (автоцивілка) звільняються, у тому числі, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами та особи, які керують транспортним засобом особи з інвалідністю I групи у її присутності.

Фото Pixabay

348

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram