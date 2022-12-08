Як українцю з інвалідністю підтвердити свій статус в умовах війни: у МОЗ зробили важливе роз'яснення

На період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. МСЕК здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

«Якщо ви або ваша дитина маєте інвалідність і не можете пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування. Всі виплати та пільги зберігаються за вами до закінчення строку проходження повторного огляду. Якщо рішення, яке прийняла медико-соціальна експертна комісія не влаштовує, ви можете оскаржити таке рішення протягом одного місяця. Оскарження можна подати до самої комісії або центральної чи обласної комісії. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення», — повідомили у відомстві.

Там додали, що у випадку повторної незгоди з прийнятим рішенням, його можна оскаржити у Центральній МСЕК МОЗ України.

«У складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ, обласна, центральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця). Після обстеження науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер», — повідомили в міністерстві.

Зазначимо, що рішення комісій усіх рівнів можна оскаржити в суді в установленому законодавством порядку. Якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують права громадян, зокрема вимагають гроші за проходження МСЕК, треба звертатися телефоном на гарячу лінію МОЗ: 0 800 60 20 19.

Як писали «ФАКТИ», згідно з українським законодавством, у разі запровадження надзвичайного або воєнного стану, особи з інвалідністю, зокрема, мають право перетинати державний кордон за наявності довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Раніше у Пенсійному фонді України нагадали, що розмір пенсії з інвалідності залежить від групи та набутого страхового стажу.

Фото: Pixabay

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram