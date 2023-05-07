Страховка для водіїв є обов'язковою, але… не обов'язковою: хто в Україні має право не оформляти «автоцивілку»

Юристи підготували кілька порад для тих учасників бойових дій, котрі є власниками авто та можуть користуватися низками пільг. Про це повідомили в Українському ветеранському фонді.

Кожен власник машини повинен оформляти «автоцивілку». Проте від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:

• учасники бойових дій

• постраждалі учасники Революції гідності

• особи з інвалідністю внаслідок війни

• особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами

• особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності

Належні їм транспортні засоби — це автівки, якими пільгові категорії осіб володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі: договір підряду, оренди тощо.

Щоб підтвердити право на пільгу потрібно мати:

• посвідчення учасника бойових дій

• документи, які підтверджують право володіння чи користування автомобілем

Довіреність на керування автомобілем не підходить для звільнення від оформлення автострахування. Цей документ не підтверджує те, що особа є законним власником наземного транспортного засобу.

Ця пільга — персоналізована. Якщо автомобілем, яке належить особі зі статусом УБД буде керувати особа без такого статусу, то їй потрібно оформити автоцивілку. В іншому випадку, працівники Патрульної поліції матимуть право виписати штраф, а оплата збитків, постраждалих буде відбуватися коштом такого водія.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні готують революцію в «автоцивілці», а також про те, чи потрібно переоформлювати страховку, якщо автомобіль змінив власника.

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