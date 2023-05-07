ЗСУ перекреслили всі плани: лайнер «Князь Володимир» з рф до Криму не попливе

Днями на нараді з путіним перший заступник міністра транспорту росії Андрій Костюк заявив про те, що у червні планують запустити морські круїзи на лайнері «Князь Володимир» із Сочі до Криму (де, нагадаємо, окупанти вже вилучають ділянки в місцевих жителів для «оборонних» заходів). Щоправда, потім було уточнення, що квитки на круїзи на лайнері ще не доступні для покупки, а розклад на 2023 рік перебуває на затвердженні туроператором. Однак ЗМІ окупантів дружно підхопили це небувале досягнення з багатостраждальним старим судном, яке гордо назвали єдиним морським круїзним лайнером росії, зазначає Асоціація реінтеграції Криму.

До слова, епопея з лайнером триває вже кілька років, і незаконні круїзи до окупованого Криму на ньому перервалися ще до 2020 року.

«У 2021 році окупанти судомно готували лайнер до навігації, але змогли анонсувати перший незаконний круїз аж у вересні, який, втім, так і не відбувся, — пояснюють в Асоціації. — Тоді компанія запропонувала пасажирам перенести броні круїзу на 2022 рік, що в силу масштабної російської агресії стало справжньою „чорною міткою“. Природно, навігація 2022 року не відбулася теж».

Через добу після обіцянок Андрія Костюка представники сочинського морського порту спростували його доповідь і вказали, що з Сочі «Князь Володимир» влітку 2023 року до Криму точно не попливе. Експерти зазначають, що рашист Костюк на тій же нараді публічно збрехав путіну, що «з Севастополя в Ялту з 1 травня вже ходить «Комета», чого, зрозуміло, немає.

Тим часом, за інформацією британських спецслужб, росіяни готуються до наступу ЗСУ. Масштабні оборонні споруди будуються як на лінії фронту, так і в окупованому Криму та в деяких російських регіонах.

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