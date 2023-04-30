Готуються до наступу ЗСУ: окупанти вилучають ділянки в жителів Криму

В той час як в Криму окупанти посилюють поліцейський режим, підконтрольні їм медіа повідомили про чергові «оборонні» заходи напередодні українського наступу. Так, що злочинний «уряд» Севастополя, виконуючи вказівки російських військовослужбовців, почав розсилати повідомлення власникам ділянок, розташованих у селищі Кача, а саме у садовому товаристві «Арзу» та дачному товаристві «Маяк-Кача».

«В повідомленнях, які отримали вже понад 140 осіб, зазначено про «включення в зону з особливими умовами використання», — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — А це означає, що власникам ділянок, які отримали їх зазвичай на законних підставах до окупації, заборонять на них будь-яку діяльність, а надалі планують вилучати. Той самий злочинний уряд заявив про те, що «ця територія віднесена до зони СП-1, зона режимних об'єктів». Пропагандисти окупантів зазначають, що «цей процес буде проводитися і далі і набагато жорсткіше, ніж зараз»… І наївно вважати, що все зміниться завтра і настане безтурботне життя, оскільки, констатують колаборанти, інтереси держави-агресора «завжди й скрізь ставляться вищими за інтереси звичайної людини».

Жителі Севастополя вже іронізують, що враховуючи хворобливу «тягу» окупантів до «фортифікацій» прибережної зони та до роздачі ділянок «ветеранам» російської війни, забрані у людей ділянки агресор уже планує вилучити на потреби оборони.

Нагадаємо, напередодні у Севастополі була знищена нафтобаза, яка забезпечувалал паливом російські воєнні кораблі.

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