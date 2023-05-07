У українців виникли проблеми з перетином кордонів Латвії та Естонії: у чому причина

Багато українців, які тікають від війни, знайшли притулок у країнах Євросоюзу, зокрема в Естонії та Латвії. Проте деякі категорії зіштовхнулися зі складнощами під час спроби перетнути кордон із цими державами.

Як повідомляє ВВС, останнім часом почастішали проблеми у людей, які намагаються евакуюватися до Європи через територію росії та білорусі через недоступність інших коридорів безпечного вихзду, а також про тих громадян України, які з якихось причин до війни перебували в росії, а зараз намагаються виїхати.

Як приклад наводиться нещодавній випадок, коли громадянинові України 1991 року народження відмовили як у в'їзді до Латвії на пункті пропуску «Урбани-Сілене», так і у спробі запиту політичного притулку та зверненні щодо надання міжнародного захисту. Українець намагався виїхати з білорусі, де влада оформила йому заборону на в'їзд. Чоловік уже більше доби перебуває у нейтральній зоні.

Представники однієї з волонтерських організацій заявили, що «європейські структури ігнорують проблему деяких українців уже дуже довгий час».

Нагадаємо, що восени минулого року в Латвії заявляли, що не надаватимуть притулку росіянам, які намагаються виїхати з росії через мобілізацію.

Фото з Вікіпедії

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