Декілька країн продовжили тимчасовий захист українців: що відомо

Українські біженці, які рятуючись від війни, опинилися у країнах Євросоюзу, можуть продовжити свій статус ще на рік. При цьому майже кожна з європейських країн змінила правила прийому та надання допомоги українцям, повідомляє РБК-Україна.



У Чехії, де дію тимчасового захисту продовжили до 31 березня 2024 року, біженцям потрібно вклеїти візу у закордонний паспорт. Реєстрація в онлайн-системі з 30 січня по 31 березня. Вклеїти візу потрібно до 30 вересня 2023 року. Якщо ці терміни буде пропущено, то статус тимчасового захисту втрачається, але його можна буде відновити без штрафів.

Уряд Словаччини продовжив термін надання тимчасового захисту біженцям з України до 4 березня 2024 року. Статус автоматично продовжуватиметься.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини заявило, що люди з посвідкою на проживання у статусі тимчасового захисту до 4 березня 2023 року отримають продовження терміну дії цього документа як мінімум до 4 березня 2024 року.

При цьому звертатися за продовженням до органів влади не обов'язково, але за бажанням українці зможуть оновити документи через електронну службу МВС.



Норвегія автоматично продовжила на рік посвідку на проживання для українців, які оформили в країні тимчасовий захист.

Міністерство юстиції країни схвалило зміни до імміграційних правил, за якими посвідки на проживання біженців з України, які вже мали оформлений статус, автоматично продовжуються на рік, починаючи з останнього дня дії їхнього першого дозволу.

Схема тимчасового захисту була введена в Норвегії 11 квітня 2022 року, отже, вже у квітні 2023 року дозволи на проживання автоматично продовжуватимуться.



Українцям, які отримали тимчасовий захист у Фінляндії, не потрібно буде подавати заяву на продовження посвідки на проживання. Він продовжуватиметься автоматично протягом усього періоду дії тимчасового захисту в ЄС до 4 березня 2024 року.

Уряд Швейцарії продовжив особливий правовий статус для українських біженців та заходи підтримки ще на рік. Таке рішення влада ухвалила ще 9 листопада.

Таким чином, статус захисту S не буде скасовано до 4 березня 2024 року, якщо на той час ситуація істотно не зміниться.

У Бельгії українці можуть залишатися до березня 2024 року. Для цього необхідно продовжити тимчасовий захист.

Тимчасовий захист автоматично продовжується двічі по 6 місяців, тобто до 4 березня 2024 року. Однак карта А, яка діє до 4 березня 2023 року, має бути продовжена.

Ті, хто не зробить цього до 4 березня, втратять право легально перебувати в країні і працювати. Нова картка буде дійсна протягом року.

Влада Естонії вирішила не продовжувати тимчасовий захист українцям автоматично, а підрахувати реальну кількість біженців у країні.

Департамент поліції та прикордонної охорони розсилає біженцям електронні повідомлення про необхідність продовження документа, який закінчується через рік після отримання.

Клопотання про продовження посвідки на надання на підставі тимчасового захисту можна подати від трьох місяців до одного місяця до закінчення терміну дії посвідки на проживання в інтернет-середовищі самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони за адресою asylum.politsei.ee.

Усі громадяни України мають право продовжувати перебувати та жити в Естонії також і без подання клопотання про надання тимчасового захисту, однак у цьому випадку немає посвідки на проживання та супутніх соціальних гарантій.

У Латвії продовжили термін підтримки українських біженців до 30 червня 2023 року. Але для громадян України, які мають право на тимчасовий захист, будуть введені зміни на більш тривалий термін:

- посвідка на проживання — посвідчення особи громадянина третьої країни — видає Управління у справах громадянства та міграції строком на два роки.

- проїзні документи (наприклад, закордонний паспорт), видані в Україні та термін дії яких закінчився, вважатимуться дійсними у Латвії до 28 лютого 2024 року.

Болгарія, Ірландія, Кіпр продовжили програми розміщення українських біженців на необмежений термін.

Раніше повідомлялося, що українські біженці, які прибули до Канади за тимчасовою міграційною програмою, за бажанням можуть отримати постійний статус у цій країні.

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