«Це вже навіть питання безпеки»: Латвія сказала «ні» російським біженцям

Латвія не надаватиме притулку росіянам, які рятуються від мобілізації на війну з Україною. Про це в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» заявив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Політик додав, що Латвія також скоротить кількість дозволів на проживання для росіян і не буде продовжувати деякі дозволи.

«Якщо ви вважаєте, що те, що відбувається зараз, є неприйнятним, то дійте проти російської влади. Мене не переконує аргумент, що «нас вже так притиснули, що ніхто не може вийти на вулицю (на демонстрацію. — Ред.), — сказав Рінкевичс. - Вони зараз виїжджають, за нашими даними, десятками тисяч. А це вже питання: чому ми повинні їх приймати? Це вже навіть питання безпеки».

Він повідомив, що Латвія скоротить кількість дозволів на проживання для російських громадян, які видаються на підставі, зокрема, інвестиційних програм. Рінкевичс стверджував, що слід розрізняти росіян, які критично ставляться до москви, і тих, хто просто уникає мобілізації або живе в Латвії та продовжує займатися «пропагандою режиму путіна».

«Я не думаю, що це шантаж чи тиск. Я думаю, що 24 лютого дуже різко змінило ставлення до росії. Це не просто провина однієї людини, хоча багато хто говорить про „війну путіна“. Ми тут розглядаємо це як війну росії», — сказав глава латвійської дипломатії.

За даними видання «Настоящее время», близько 10 000 росіян наразі мають посвідки на проживання в Латвії. З кінця вересня 2022 року Латвія разом з іншими країнами Балтії заборонила в'їзд громадянам Росії за туристичними візами. Однак вона продовжує приймати заяви про надання політичного або гуманітарного притулку.

Тим часом у білорусі проводять таємну мобілізацію, чоловіків забирають прямо з підприємств.

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