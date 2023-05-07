Водіям старше 65 років можуть заборонити керувати автомобілем у країнах ЄС: у чому причина

Деякі країни ЄС, зокрема, Чехія, хочуть посилити контроль над транспортними засобами, що належать біженцям з України. А ще у Європі очікується посилення контролю за «віковими» водіями — йдеться про людей, старших за 65 років — у січні 2024 року набудуть чинності нові норми.

Як пише uamedia.eu, зокрема, водіям старше 65 років для продовження дії водійських прав доведеться пройти психологічне обстеження. Мета нововведень — підвищення безпеки дорожнього руху. Це — частина діяльності Європейського Союзу в рамках проекту «Vision Zero», метою якого є зменшення кількості ДТП і, як наслідок, зменшення смертельних випадків.

Психологічні тести мають на меті виявити можливі проблеми з концентрацією та оцінити загальний психічний стан літніх водіїв. У разі негативного результату продовжити права керування транспортним засобом буде неможливо.

У подальшому не виключено запровадження курсів підвищення кваліфікації для водіїв старших за 70 років. В

Єврокомісії не виключають видачу літнім водіям документа на менший термін — наприклад, на 5 років. Деякі експерти пропонують для людей старше 75 років також призначати огляди щороку. Водії у віці від 65 до 75 років будуть змушені проходити огляд кожні два роки.

Про те, чи будуть ці правила поширюватися на іноземців, у тому числі й на українських біженців, не повідомляється.

Матеріал про те, як діяти водію, автівка якого зламалася на трасі у Європі, і за що його можуть оштрафувати, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay



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