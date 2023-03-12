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Суспільство та люди

Українських біженців у Чехії зобов'яжуть зареєструвати свої автомобілі: що важливо знати

11:28 12 березня 2023
Прапор Чехії

Влада Чехії, де раніше вирішили перерахувати дітей українських біженців, хоче посилити контроль над транспортними засобами, що належать біженцям з України. Вимушеним переселенцям потрібно буде реєструвати свої автомобілі, пише Novinky.

«Міністерство транспорту готує проект реєстрації українських автомобілів. Якщо криза не закінчиться, нам потрібно бути впевненими у технічному стані цих машин, а також враховувати їх під час перевірки майнового стану окремих людей», — заявив речник Мінтрансу Чехії Франтішек Ємелка.

За його словами, реєстрація українських автомобілів потрібна ще й для того, щоб можна було ефективніше штрафувати порушників швидкісного режиму за допомогою автоматичної системи відеокамер та радарів.

Зазначимо, що зараз українські водії повинні обов'язково реєструвати машину в Чехії, якщо минуло 180 днів з моменту перетину чеського кордону. Однак це стосується лише українців, які мають посвідку на проживання. Тим водіям, хто користується тимчасовим захистом, не потрібно міняти реєстрацію свого авто та проходити техогляд.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, скільки коштуватиме життя в Чехії сім'ї українських біженців із двох людей.

Також нагадаємо, що в Україні змінюються правила реєстрації транспортних засобів.

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