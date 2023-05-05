Поломка на трасі в Європі: що важливо знати водієві та як діяти

За кордоном, де хочуть посилити контроль за транспортними засобами українських біженців, водії зобов`язані мати в автівці набір обладнання на випадок поломки.

Як пише Avtosota, в кожній європейській країні є свій список обов’язкових речей, відсутність яких може призвести до накладання штрафу. Краще заздалегідь перевірити, які предмети є обов’язковими в країні, куди ви подорожуєте. Разом з тим бажано мати в автомобілі «традиційний» набір: аварійний трикутник, вогнегасник, світловідбиваючі жилети для водія і кожного пасажира, аптечку, запасне колесо та інструменти для його заміни, додаткові лампочки. Також важливо заздалегідь перевірити ремені безпеки в автомобілі.

Якщо з автомобілем виникла проблема, насамперед потрібно визначити, чи можна продовжувати рух. Якщо автомобіль може рухатися зі швидкістю не менше 40 кілометрів на годину, можна продовжувати рух.

Якщо ні, то радять дотримуватися наступного алгоритму:

Зупинитися на аварійній смузі якомога далі від інших автомобілів і увімкнути аварійну сигналізацію. Перед виходом з автівки одягніть світловідбиваючий жилет, особливо в темний час доби. За можливості, з машини краще вийти з правого боку.

Якомога швидше встановіть попереджувальний трикутник на відстані не менше 100 метрів від автомобіля. Водій і пасажири у жилетах повинні перейти на інший бік захисного бар’єру. Важливо зазначити, що в деяких країнах відсутність жилета або недотримання достатньої дистанції при встановленні попереджувального трикутника може призвести до штрафу.

Повідомити дорожну службу про проблему, що виникла. Не намагайтеся полагодити автомобіль до приїзду фахівців, оскільки це небезпечно через швидкісний рух на трасі. Спроба полагодити автомобіль до прибуття фахівців також може призвести до штрафу.

Якщо ви не можете зателефонувати з мобільного телефону, скористайтеся одним з автомобілів швидкої допомоги, які встановлені через кожні 2 кілометри дороги і позначені помаранчевим або жовтим кольором і написом SOS. Також бажано мати під рукою номери телефонів необхідних служб.

Раніше у Головному сервісному центрі МВС нагадали водіям, які збираються виїжджати за кордон, що при собі потрібно мати посвідчення водія; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира; розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці; дійсний договір міжнародного страхування «Зелена карта».

Фото Pixabay

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