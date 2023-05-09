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Суспільство та люди

Як спіймати баригу: організатори акції оприлюднили відеогайд

14:36 9 травня 2023
наркодилер

Знімати наркодилерів на відео та співпрацювати з поліцією — організатори акції «Спіймай баригу» зробили для учасників відеогайд. В короткому ролику покроково пояснюють, що треба зробити, щоби закладник або торговець дійсно отримав покарання.

Грошові винагороди вже почали виплачувати. Щоби отримати гроші на картку, учасник має отримати в поліції витяг про відкриття кримінального провадження. Всі докази, фото та відео, необхідні документи потрібно відправити організаторам.

Нагадаємо, акція «Спіймай баригу» стартувала першого травня в трьох містах України — Харкові, Києві та Одесі. Бізнесмен Єгор Левченко пропонує кожному взяти участь в боротьбі за наркоторгівлею. За кожного дилера, закладника та нарколабораторію він вже почав виплачувати гроші.

Всі подробиці організатори акції розповіли на сайті. Там також встановлено лічильник — скільки вже спіймали наркоторговців та виплатили грошей учасникам, можна відстежити онлайн.

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