Як спіймати баригу: організатори акції оприлюднили відеогайд

Знімати наркодилерів на відео та співпрацювати з поліцією — організатори акції «Спіймай баригу» зробили для учасників відеогайд. В короткому ролику покроково пояснюють, що треба зробити, щоби закладник або торговець дійсно отримав покарання.

Грошові винагороди вже почали виплачувати. Щоби отримати гроші на картку, учасник має отримати в поліції витяг про відкриття кримінального провадження. Всі докази, фото та відео, необхідні документи потрібно відправити організаторам.

Нагадаємо, акція «Спіймай баригу» стартувала першого травня в трьох містах України — Харкові, Києві та Одесі. Бізнесмен Єгор Левченко пропонує кожному взяти участь в боротьбі за наркоторгівлею. За кожного дилера, закладника та нарколабораторію він вже почав виплачувати гроші.

Всі подробиці організатори акції розповіли на сайті. Там також встановлено лічильник — скільки вже спіймали наркоторговців та виплатили грошей учасникам, можна відстежити онлайн.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram