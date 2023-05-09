Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про свої враження з приводу цьогорічного святкування Дня перемоги в росії.

«Що то було?

Паніка, примітивізм, класичне афективне самовиправдання агресора: «Мене змусили вбивати, ґвалтувати, мародерити». Саме таким є сьогодні Путін — людина, яка остаточно «вбила» Росію як імперію, спробу реанімувати СРСР і «День/Перемоги», що пожирає розум… Банальні повтори штампів (брехливого алармістського типу «На нас напали!») на тлі тотальної могилізації регіонів явно неконкурентної та варварської країни Рф — ось що таке «9 травня по-російськи». Особисто Путін сьогодні є ідеальною ілюстрацією того, що таке «розщеплення свідомості» з підручників із психоаналізу. Субʼєкт вигадав особистий віртуальний світ, у якому досі уявляє себе великим геополітичним стратегом із «другою армією світу» й обовʼязковим Леніним/Фоменком/Ільїним як творцями «справедливого всесвіту». Потім розпочинає масштабну війну, масово вбиває цивільних, влаштовує примусові депортації, ущент руйнує великі та маленькі міста, отримує по зубах і виє про те, як на нього віроломно напали. Але/але… Інформаційна ера. Усе під софітами. У прямому етері. Війну розв’язала виключно мракобісна Росія, яка охоче, наввипередки і з насолодою очолює міжнародний тероризм…

Поясню просто…

1. Україна абсолютно незалежна. Хоч би що тут відбувалося, хоч би які політичні чи соціальні процеси тривали, Росію це взагалі не обходить. Хто ви взагалі такі? Тому, коли субʼєкт П. знову починає своє тужливе «про державний переворот в Україні у 2014-му», це тільки про повну неадекватність російської політичної «еліти». Хоч би що відбувалося в Україні, Росія не має до цього жодного відношення. Тридцять два роки тому ми стали незалежними країнами, кожна з яких крокує власним шляхом. Ні революції, ні міжнародні альянси України не стосуються росварварів…

2. Відверте насилля, яке демонструє Рф, — це взагалі не про цивілізацію, міждержавні відносини, ідеологію, «багатовекторну політику». Яка взагалі ідеологія може бути в банальних злочинців? Украв, зловили, на шконку — ось ваша ідеологія. Або вертухаєм. Тому що Рф — то тільки про злочини, майбутні суди, покарання та репарації.

3. Росіянам доведеться навчитися платити за рахунками. Попри те що десятиліттями Росія звикала до безкарності, кожна ниточка рано чи пізно закінчується. Для нинішньої Рф історія вже підготувала міцну петлю спецтрибуналу та ще одну — історії.

Парад? Ні. Тільки морок. Нині Росію поглинає паніка та фатальний сценарій. Людям, яких Путін затягнув у вигаданий шизофренічний світ «неоімперії», доведеться повернутися в реальність і заплатити з власної кишені за десятиліття байдужості та толерантності до зла. І це добре", — написав він у Telegram.

Фото із соцмереж

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