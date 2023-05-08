Драматичні кадри, показані на початку минулої середи, коли два безпілотники пролетіли над стінами Кремля, історичної резиденції влади, викрили вразливі місця в самому серці російської столиці, поставивши москву на межу нервового зриву. Влада заборонила використання дронів і почала глушити GPS-сигнали. Поліцейським поспіхом роздали біноклі для виявлення дронів, що наближаються.

«Я ніколи раніше не бачив такої нервозності», — сказав один з чиновників московської мерії в коментарі The Guardian. «Але День Перемоги має відбутися, іншого виходу немає», — додав він на умовах анонімності.

Показово, що нещодавно путін зробив незвичний крок, обговоривши підготовку до параду 9 травня на засіданні своєї Ради безпеки, що складається з вищих посадових осіб росії та керівників оборонних і безпекових відомств. Ще до атаки безпілотника на Кремль серед російського керівництва спостерігалися ознаки занепокоєння щодо святкувань на тлі побоювань українських ударів.

Щонайменше шість російських регіонів скасували святкування. Ретельно організовані паради перемоги, які проходять по всій країні, традиційно надають Кремлю можливість продемонструвати сучасну російську військову міць.

«Для путіна це, безумовно, найважливіша подія року, — сказав Андрій Колесников, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, що базується в москві. — Він черпає всю свою легітимність з цього параду. З огляду на цю важливість для Кремля, парад у москві відбудеться. Це також шанс путіна показати народу, що він все ще сильний і контролює так звану спеціальну військову операцію в Україні».

Але напередодні 9 травня росія виглядає далекою від тріумфу у війні, яка, як вона спочатку очікувала, триватиме кілька тижнів, пише The Guardian. За оцінками західних офіційних осіб, лише з грудня в боях в Україні загинуло понад 20 000 російських солдатів. Україна, за підтримки сучасної західної зброї, незабаром розпочне свій довгоочікуваний контрнаступ, щоб відвоювати втрачені території.

На додачу до занепокоєння в Кремлі, ватажок найманців євген пригожин оприлюднив чудове відео з нецензурною лайкою, в якому особисто звинуватив вищих керівників оборонного відомства у втратах, яких зазнали бойовики в Україні. В окремому повідомленні він також заявив, що його війська «Вагнера» покинуть місто Бахмут 10 травня.

У містах, де відбудуться паради, експерти кажуть, що уважне ознайомлення з програмою святкувань, швидше за все, покаже напругу і шкоду, яку війна завдала військовим.

«На більшості військових парадів маршируватимуть лише солдати строкової служби, тому що всі контрактники перебувають в Україні, — сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник Rand Corporation. — З такою великою кількістю сухопутних військ, задіяних в Україні, деякі регіони будуть змушені піти на творчий підхід і збільшити кількість військових інструкторів та іншого персоналу, щоб створити видимість нормального життя».

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення ISW, чим атака безпілотників на кремль вигідна путінському режиму: в москві можуть скасувати парад на 9 травня.

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