США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 1,2 мільярда доларів. Він включатиме, серед іншого, системи ППО, боєприпаси та артилерійські снаряди. Будуть надані також супутникові знімки та обладнання для інтеграції західних систем ППО в наявні системи ППО України.

США не тільки підтримають Україну в її найтерміновіших потребах у зброї та боєприпасах, а й нададуть довгострокову допомогу, підкреслили в Пентагоні.

«США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення нагальних потреб на полі бою, а також довгострокових потреб у гарантуванні безпеки», — йдеться в заяві Міністерства оборони США.

Новий пакет надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення безпекових потреб України в довгостроковій перспективі.

У рамках USAI Пентагон закуповує необхідні ресурси у промисловості та партнерів, а не надає їх із власних запасів.

Новий пакет включає в себе:

додаткові засоби ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет і радарів із системами ППО України;

боєприпаси для протидії безпілотникам;

155-мм артилерійські снаряди;

комерційна супутникова зйомка;

підтримка навчання українських військовослужбовців і технічне обслуговування військової техніки.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з Юрієм Лавреновим, співзасновником компанії Skiftech, що є виробником повного циклу сучасних тренувальних систем для військових. Він стверджує, що їхній новий спільний з американцями проект може навчити за один рік до мільйона солдатів і офіцерів.

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