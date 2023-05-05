Зброї та боєприпасів на суму 300 мільйонів доларів: США обіцяють нову військову допомогу Україні

Напередодні українського контрнаступу уряд США оголосив про нову військову допомогу Україні. Щоб мати можливість постачати нашій державі достатню кількість боєприпасів, ЄС також хоче розширити власне виробництво боєприпасів. Для цього з бюджету ЄС буде виділено 500 мільйонів євро.

США пообіцяли Україні нові поставки зброї та боєприпасів на суму 300 млн доларів. За даними Міністерства оборони США, останній пакет військової допомоги Києву включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу HIMARS, гаубиці, артилерійські боєприпаси і зброю проти бронетехніки.

Прессекретар президента США Джо Байдена Карін Жан-П'єр заявила, що американський уряд багато зробив за останні місяці для задоволення запитів українського уряду «напередодні запланованого контрнаступу» проти росії. Від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Вашингтон надав або пообіцяв надати військову допомогу уряду в Києві на суму 35,7 мільярда доларів.

Тим часом Єврокомісія представила план значного розширення виробництва боєприпасів в Європейському Союзі. Як повідомив комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, за допомогою 500 мільйонів євро з бюджету ЄС будуть побудовані нові збройові заводи і розширені існуючі.

«План є відповіддю Єврокомісії на підвищений попит, викликаний війною в Україні, і допоможе надати Україні більше боєприпасів для її оборони та зміцнити оборонний потенціал Європи, — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - Ми залишаємося вірними нашим зобов'язанням підтримувати Україну та український народ стільки, скільки буде необхідно».

Додамо, що Бретон висловив упевненість, що виробництво артилерійських снарядів в ЄС може бути збільшене до одного мільйона штук протягом року.

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