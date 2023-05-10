«Плануємо переїзд під час війни»: Ніно Катамадзе хоче оселитися в Україні

Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримала нашу країну, декілька разів була в Україні, де давала благодійні концерти. На початку травня вона повернулася до Києва знову, щоб підтримати українців у боротьбі з окупантами. А до свого репертуару додала українську пісню «Чорнобривці». Артистка каже, що не боїться їхати до України під час повномасштабної війни, а навпаки, дуже чекає на кожен візит.

«Коли я сказала своїй групі, що ми їдемо до Києва з концертом, вони сказали, що ми готові грати там, де неможливо, — розказала Ніно проекту „ЖВЛ“ (1+1 Україна). — Тому я в Україну не їду, я в прямому сенсі лечу і біжу. Ми дали концерт у метро і я можу з впевненістю сказати, що це був найнезабутніший концерт в моєму житті. Ми спеціально створили таке звучання з квартетом, щоб можна було висловити через музику нашу підтримку. Були такі моменти, коли потяг метро уповільнювали, аби він не заважав співу. Досі пам’ятаю очі гостей концерту, це неможливо забути, їхні сльози і вся історія — це щось неймовірне».



З початку повномасштабного вторгнення співачка надає допомогу переміщеним особам з України, особливо підтримуючи психоемоційний стан дітей.

«У 2008 році, коли почалася війна в Грузії, я якраз стала мамою, — згадала Катамадзе. — Моєму синочку було три місяці. Звісно, було дуже складно, світ був зовсім іншим. Тоді не було ні соціальних мереж, ні відкритих кордонів. Вся ця російська пропаганда працювала для того, щоб утилізувати абсолютно всю правдиву інформацію».

Про грузинську гостинність Ніно знає не з чуток — двері її дому завжди відкриті для багатьох друзів та знайомих.

«Вдома я справжня господиня, яка пече артизанський хліб, — каже співачка. — Моїм дріжджам вже чотири роки, я їх вирощую вдома. Частіше за все я спілкуюся з сином, готую вечерю чоловікові. Нещодавно я вже посадила петрушку, кінзу, все на балкончику. Намагаюся весь час репетирувати вдома, у мене є маленьке місце з великим роялем. Тобто без музики мій день не проходить».

Зараз більш за все співачка мріє переїхати до України.

«Моя сім'я думає, що добре було б пожити в Україні, — зізналась Ніно. — Ми плануємо переїзд ось просто зараз, під час війни».

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