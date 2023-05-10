Довели до сліз: Alyosha та Ребекка Фергюсон на сцені «Євробачення-2023» вразили потужним виступом про війну в Україні

Alyosha та Ребекка Фергюсон виконали кавер на Ordinary World (1992) легендарних рокерів Duran Duran у першому півфіналі «Євробачення». Пісня звучала англійською та українською мовами. Окремої уваги заслуговує візуальне оформлення та драматургія номеру, присвяченого війні в Україні. Творці номеру змогли тонко інтегрувати трагедію нашого народу в концепцію міжнародного конкурсу і на весь світ показати, що зараз переживають українці, що тоді відчували батьки, які терміново вивозили дітей за кордон.

У звичне життя родини вривається потужна повітряна тривога. Стривожені люди обмінюються повідомленнями, які вивели на екрани. А потім всі ці повідомлення трансформуються на величезні синьо-жовті крила. Також у номері використано символічне жовто-блакитне серце та серця, підсвічені кольорами тих країн, які стали друзями та підтримкою українців.

«Наш номер був присвячений українським матерям, які були вимушені вивозити своїх дітей у безпечні міста та країни з початку страшної війни, що прийшла в Україну. Кожній дружині, чоловік якої став на оборону України, залишивши родину. Загалом номер про кожного українця: з 24.02.22 в палітрі нашого життя, на жаль, ще й досі, продовжують переважати темні кольори. Але дякуючи ЗСУ, у цій палітрі з’являються яскраві фарби. І вони скоро засяють на всій території Україні!», — прокоментувала виступ Alyosha.

Ідею розробили BBC і Суспільне, за сценарій та візуальні ефекти відповідало тріо українських режисерок TRI. DIRECTION (Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська, Марія Григоращенко) та американсько-українська компанія Freckled Sky. Вони розробляли концепцію і проводили репетиції у Києві під повітряні тривоги під час ракетних обстрілів.

«Найголовнішою була складність взагалі почати креативний процес, через те що головою ти завжди „в умовах війни“. Потім переробити лють і розпач на візуальні образи так, щоб це не було занадто документально й реалістично… Ти ніколи не знаєш, у який момент під час репетиції тебе застане повітряна тривога чи атака безпілотниками. Дякувати ЗСУ: усе обійшлося! Усі репетиції минули в Києві, та жоден перформер не постраждав», — розповіли виданню jetsetter.ua творці номеру.

Нагадаємо, у заходах в рамках конкурсу беруть участь чимало українських артистів, серед яких Тіна Кароль, Марічка Яремчук, Вєрка Сердючка, Aloysha та інші.

Другий півфінал відбудеться 11 травня, а фінальне шоу — 13. Український гурт TVORCHI автоматично потрапив до фіналу, як представник країни-переможця.

Раніше коментатор конкурсу Тимур Мірошниченко в інтерв`ю «ФАКТАМ» розповів подробиці «Євробачення-2023».

Фото: instagram.com/eurovision

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