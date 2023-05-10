Американка, яка 6 років тому була бездомною, стала мільйонеркою

У США, де нещодавно пенсіонер виграв 40 мільйонів доларів у лотерею (оскільки він купив білет 1 квітня, то думав, що це жарт) сталося чергове диво. Жінка, яка шість років тому не мала житла, стала мільйонеркою. Вона виграла 5 мільйонів доларів за допомогою скретч-квитка, повідомила Каліфорнійська лотерея, пише ndtv.com.

Люсія Форсет із Сакраменто придбала щасливий лотерейний білет у супермаркеті у Піттсбурзі та пішла до свого автомобіля. Але не витримала й тут же здряпала захисну плівку з білета. І взнала, що стала багатою!

Висловлюючи свою вдячність за виграш, вражена жінка сказала: «Я купила лише один квиток. Я закрила очі й вибрала його — і він виграв! Спочатку я подумала, що отримала безоплатний квиток, але коли перевірила, виявилося, що я виграла 5 мільйонів доларів! Шість років тому я була бездомною. Цього року я одружуюся, здобуваю ступінь молодшого спеціаліста і виграю 5 мільйонів доларів. Я ніколи не думала, що це станеться з кимось на зразок мене».

Єдиною місією Каліфорнійської лотереї, йдеться у публікації, є залучення додаткового фінансування на державну освіту, і це можливо лише за підтримки гравців.

Нагадаємо, цього року у США було зірвано одного з найбільших лотерейних джекпотів в історії. Його розмір становив 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Хто став щасливчиком, не розголошується.

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