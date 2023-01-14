Ось вам і п'ятниця, 13-те: зірвано гігантський лотерейний джекпот у розмірі 1,35 млрд доларів

Увечері 13 січня у США було зірвано одного з найбільших лотерейних джекпотів в історії. Його розмір становив 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Щасливий квиток купили в штаті Мен. Хто є його власником, наразі невідомо.

Тираж проводила лотерея Mega Millions. Розмір джекпоту зростав із середини жовтня. Протягом 25 тиражів поспіль ніхто не міг вгадати усі виграшні номери.

І ось у п'ятницю, 13 січня, (попри забобони щодо такого збігу числа та дня тижня) хтось у штаті Мен вгадав усі щасливі числа: 30, 43, 45, 46, 61 та золотий Mega Ball з номером 14. Шанси на такий успіх складали 1 до 302,6 мільйона!

Ще 14 людей із Каліфорнії, Флориди, Іллінойсу, Канзасу, Кентуккі, Міссурі, Північної Кароліни, Нью-Йорка, Пенсільванії та Техасу вгадали п'ять номерів і виграли по мільйону доларів.

Щасливчик із Мена отримає всю суму, якщо вибере варіант виплати виграшу протягом наступних 29 років. Але швидше за все він віддасть перевагу одноразовій виплаті. У цьому випадку він отримає 724,6 мільйона доларів без урахування податків.

Цей джекпот став другим за величиною в історії Mega Millions. Найбільший виграш у цій лотереї становив 1 мільярд 537 мільйонів доларів. Він був зірваний у жовтні 2018 року.

Рекорд належить іншій популярній американській лотереї — Powerball. Найбільший джекпот в історії — 2 мільярди 40 мільйонів доларів — було зірвано у листопаді минулого року. Другий за величиною виграш — 1 мільярд 586 мільйонів доларів — був зафіксований у січні 2016 року, але тоді він випав на три лотерейні квитки.

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