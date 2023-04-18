Купив квиток 1 квітня й думав, що це жарт: механік зі США виграв у лотерею у 40 мільйонів доларів

На відміну від 18-річної мешканки Канади, яка виграла 48 мільйонів доларів в національній лотереї, нещодавній переможець джекпоту в 40 мільйонів доларів спочатку не міг повірити у таке везіння — адже він купив квиток у День сміху.

«Я думав, що це жарт», — сказав Ерл Лейп, 61-річний механік на пенсії з міста Дюбюк, штат Айова. Тільки після того, як він підтвердив свій квиток «Лото Америка» у продавця цілодобового магазину, він переконався, що виграв великий приз, повідомляє the Iowa Lottery.

«Я сміявся. Я думав, що це першоквітневий жарт», — сказав Ерл Лейп після того, як отримав свій приз у штаб-квартирі лотереї.

Щасливчик вирішив забрати свій виграш готівкою, який за підсумками тиражу склав 21,28 мільйона доларів. Приз у розмірі 40 мільйонів доларів був призначений для тих, хто отримує свій виграш у вигляді ануїтету (грошових платежів через певні проміжки часу), який виплачується протягом 29 років. «Лото Америка» проводиться у 13 штатах і пропонує менші призи, ніж Powerball та Mega Millions. Але ця лотерея має набагато кращі шанси — 1 до 26 мільйонів — на виграш джекпоту. Чоловік зазначив ЗМІ, що має намір використати гроші на допомогу своїй родині, а також зробить пожертвування на користь дітей, які мають проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у січні цього року у США було зірвано одного з найбільших лотерейних джекпотів в історії. Його розмір становив 1 мільярд 350 мільйонів доларів.

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