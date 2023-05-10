Добровольці створили інформагентство «Захисник України» для боротьби із російською пропагандою

Бійці добровольчого формування створили власне ЗМІ, щоб протидіяти тотальній брехні, яку розповсюджує росія в українському інформаційному просторі. Про це пише Depo.ua.

«Зараз, в еру розквіту соціальних мереж нікого не здивуєш — інформації поширюється стільки, що споживачам важко її фільтрувати. Більше того, саме через такі «випадкові ресурси» країна-агресор і поширює найбільше фейків: дешево, швидко і точно — про це ж у якомусь Telegram-каналі написали! Тому дедалі більше авторитету серед свідомих українців завойовують виключно ті ресурси, які мають офіційну ліцензію державних органів влади.

Адже, по-перше, це відкриває більше можливостей для доступу до інформації, а по-друге, обмежує публікацію недостовірних новин — за порушення принципів роботи журналістів очікує серйозна відповідальність, ліцензію можуть відібрати, і навіть запровадити санкції проти керівництва. Тому можна бути впевненим, якщо на офіційному ресурсі опублікували якусь інформацію, вона 100% відповідає дійсності", — заявляють автори проєкту.

Для боротьби з російською дезінформацією на базі пресслужби добровольчого формування розпочало роботу інформаційне агентство «Захисник України», зазначають представники новоствореного ЗМІ.

Діяльність агентства розпочиналася із соціальних мереж, де бійці добровольчого формування публікували відеосюжети про участь у бойових діях у Київській області, наслідки російської агресії для мирних українських міст.

Після деокупації Київської області діяльність ДФТГ «Захисник» було припинено, і під керівництвом Сергія Сотниченка переформатовано на ДФТГ «Захисник України» при 112 бригаді ТРО ЗСУ, а пресслужба була організована в ліцензоване ЗМІ.

Зараз у інформаційного агентства власне інтернет-видання та продакшн-студія. Так, «Захисник України» вже спродюсував та випустив велику серію навчальних сюжетів на тему тактичних навчань, а також кілька короткометражних фільмів про наслідки війни у Київській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

«Боротися з ворогом потрібно не лише на полі бою. Активне поширення правди про злочини, які чинить терористична держава в 21 столітті, також наближає перемогу» , — зазначили представники нового ЗМІ.

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