З контрнаступом ЗСУ слід почекати: Зеленський назвав причину

Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу — ЗСУ очікують на доставку обіцяної військової допомоги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише ВВС. Очікувана атака може стати вирішальною у війні, перекроївши лінію фронту, яка протягом кількох місяців залишалася незмінною.

За його словами, бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, «готові», але армії все ще потрібне озброєння, у тому числі й бронетехніка, яка «надходить партіями».

«З (тим, що ми вже маємо) ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху… Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу», — зазначив Зеленський.

Президент також попередив про ризики замороженого конфлікту, на що, за його словами, розраховувала росія. Він відкинув побоювання щодо втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена не буде переобрано.

«Хто знає, де ми будемо, коли відбудуться вибори? Я вірю, що на той час ми переможемо», — сказав він, відповідаючи на запитання щодо підтримки Вашингтона після виборів, які заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що у травні окупанти, чекаючи на український контрнаступ, почали активно проводити «евакуацію» жителів тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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